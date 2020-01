Drolshagen. Nach dem Brand einer Scheune in Drolshagen-Neuenhaus steht nun die Ursache für das Feuer fest. Ein Fremdverschulden ist ausgeschlossen.

Scheunen-Brand in Drolshagen: Die Ursache steht fest

Die Ursache für den Brand der Scheue bei Drolshagen-Neuenhaus ist geklärt. Die Polizei teilt mit, dass nach dem Feuer am vergangenen Montag, 20. Januar, nun ein Ermittlungsergebnis vorliegt. Nach Hinzuziehung eines Sachverständigen konnte dieser einen elektrotechnischen Defekt an der Fahrzeugelektronik eines der abgestellten LKW´s feststellen. Insofern ist auch ein Fremdverschulden auszuschließen.

Zur Erinnerung: Die Scheune in der Nähe der L 869 bei Beul, ging in der Nacht zum Montag in Flammen auf. Um 2.50 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, nachdem mehrere Anwohner in der Nachbarschaft durch laute Geräusche wach geworden waren. Der Sachschaden liegt nach Erkenntnissen der Kreispolizeibehörde Olpe im mittleren sechsstelligen Bereich.