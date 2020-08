Ein Linienbus ist in Schliprüthen in eine Grünfläche gefahren. Der Busfahrer verletzte sich leicht.

Unfall Schliprüthen: Bus landet in Vorgarten – Fahrgast unverletzt

Schliprüthen. Das haben die Anwohner aus Schliprüthen vermutlich auch noch nicht erlebt: Ein Linienbus landete am Mittwoch Nachmittag in einem Grünstreifen.

Einen solchen Anblick haben die Anwohner aus Schliprüthen vermutlich auch noch nicht gesehen: Am Mittwochnachmittag ist ein Linienbus auf der Durchgangsstraße (K 23) von der Fahrbahn abgekommen. Zum Stehen kam der Bus in einem Vorgarten in Hanglage.

Laut Auskunft der Kreisleitstelle zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der einzige Fahrgast blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schliprüthen, Fretter und Serkenrode. Warum der Bus in dem Graben landete, war zunächst unklar.