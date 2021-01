Schnee-Touristen: Finnentrop sperrt erneut Straßen

Um ein Verkehrschaos, wie hier Anfang Januar am Fahlenscheid, zu verhindern, sperrt die Gemeinde Finnentrop am Wochenende wieder Straßen.

Finnentrop. Finnentrop möchte einen Ansturm von Schnee-Touristen am Wochenende vermeiden. Straßen werden gesperrt, weitere Einschränkungen angedroht.

Auf Grund der zum Wochenende, 15. bis 17. Januar, zu erwartenden Schneeverhältnisse haben sich die Gemeinde Finnentrop und die Stadt Sundern im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei erneut dazu entschlossen, die Straßen zwischen Faulebutter und Röhrenspring sowie zwischen Kuckuck und Röhrenspring zu sperren.

Finnentrop und Sundern haben mit den bereits am vergangenen Wochenende angeordneten Sperrungen gute Erfahrungen gemacht, erklären die Kommunen in einer Pressemitteilung. Der Tagestourismus in den beiden Ski- und Rodelgebieten sei wirksam beschränkt worden, die Durchfahrt für Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr gewährleistet gewesen.

Daher wird die Regelung auch am kommenden Wochenende gelten. Hierzu zählen auch vorübergehende Parkverbote an der Kreisstraße 29 zwischen Schönholthausen und Schliprüthener Mühle im Bereich Faulebutter-Wörden.

Sollte es erkennbar am Wochenende zu einer Missachtung dieser Parkverbote kommen und Rettungswege zugeparkt werden, wird auch die Kreisstraße 29 zwischen dem Abzweig Glingestraße (Ober-/Unterbecken) und Schliprüthener Mühle vollständig gesperrt werden. Diese zusätzliche Einschränkung war am vergangenen Wochenende auf Grund der Disziplin der Besucher nicht erforderlich.

Bereits am Donnerstag hatte die Stadt Olpe angekündigt, dass die Kreisstraße am Fahlenscheid auch an diesem Wochenende gesperrt bleibt.