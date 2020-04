Schönau: Brennende Mülltonne richtet hohen Schaden an

Der durch den Brand entstandene Schaden an der Hauswand des Wohnhauses in Schönau.

Wenden. Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Bewohner des Hauses waren nicht zu Hause, als eine Mülltonne Feuer fing.

Der Schock saß tief, als die Bewohner eines Wohnhauses in Schönau nach Hause kamen. Denn aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, 7. April, gegen 12.50 Uhr, eine Mülltonne in ihrem Garten in der Straße „Zum Schauinsland“ in Brand. Die angrenzende Hauswand sowie eine weitere Mülltonne wurden durch das Feuer beschädigt.

Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Feuerwehr und begann mit weiteren Personen, das Feuer zu löschen. Schließlich traf die Feuerwehr Wenden ein und löschte den Brand vollständig. Warum das Feuer entfachte, ist Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.