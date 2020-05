Schützenfest: Maumke will gleich zweimal feiern

Wie alle anderen Schützenfeste in Lennestadt auch, ist aufgrund der Corona-Pandemie das diesjährige Schützenfest in Maumke, das traditionell im August stattgefunden hätte, abgesagt worden. Für die Maumker Schützen ein besonders bitterer Moment, denn der Schützenverein wird in diesem Jahr stolze 100 Jahre alt. Der Vorstand hat jetzt beschlossen, dass das Jubiläumsschützenfest aber nicht einfach ausfällt, sondern im nächsten Jahr stattfinden soll - und zwar am Freitag, 28. Mai, sowie am Samstag, 29. Mai 2021.

Ständchen bei Pastor macht den Anfang

Am Freitag, 28. Mai 2021, wird das Jubiläums-Schützenfest mit einem Ständchen bei Pastor Ludger Wollweber, der Gefallenenehrung sowie einem Ständchen am Richard-Winkel-Zentrum eröffnet. Um 18 Uhr beginnt unter der Maumker Vogelstange das spannende Kaiserschießen. Die Kaiserproklamation und die Jubilarehrung, mit allen Jubilaren aus dem Jahr 2020, erfolgt in der Maumker Schützenhalle ab 20 Uhr. Um 0.30 Uhr bildet der große Zapfenstreich an der Kirche am Freitag den Höhepunkt.

Am Samstagnachmittag, 29. Mai, findet der große Festzug mit allen Lennestädter Schützenvereinen statt. Im Anschluss daran wird in der Schützenhalle und dem zusätzlich aufgebauten Festzelt das Jubiläum mit einer besonderen Schützenparty bis in die Nacht hinein gefeiert. Genaue Details zum Festablauf werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Ein Königsvogelschießen wird an diesem Wochenende nicht stattfinden.

Auf den Königsvogel legen die Maumker bei ihrem normalen, also dem dann 2. Schützenfest in 2021 an. Das findet vom 6. bis 8. August statt. Traditionell wird samstags, also an dem 7. August, geschossen. Bis dahin darf der amtierende Schützenkönig Thorsten Scheele regieren.