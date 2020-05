Weringhausen: So tickt das jüngste Königspaar im Kreis

Weringhausen. Niklas Hennken und Jana Wagener sind trotz elterlichem Verbot das Königspaar in Weringhausen. Statt Schützenfest gibt es Marschmusik im Garten.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen. Heute: Niklas Henneken und Jana Wagener von der Schützenbruderschaft St. Sebastian Weringhausen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Weringhausen?

Im Klärchenhaus, dem Proberaum des Weringhauser Tambourcorps.

Wo kann man in Weringhausen am gemütlichsten ein Bier trinken?

Da wo man sich in Weringhausen wohlfühlt, also eigentlich überall.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Weringhausen?

Am sogenannten „Panoramaweg“, der oberhalb von Weringhausen am Waldrand entlangführt.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Weringhausen der schönste Moment?

Die Sekunde, wo der Vogel fällt und der neue König feststeht.

Welches ist das schönste Gebäude in Weringhausen?

Die Weringhauser St.-Apollonia-Kapelle.

In welchem Verein in Weringhausen – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Die beste Stimmung gibt es immer in unserem Weringhauser Tambourcorps.

Welche Person in Weringhausen hat einen Orden verdient?

Meine Mama, weil sie letztes Jahr den Schock überwunden hat, dass ich Schützenkönig geworden bin (obwohl sie mir das verboten hatte).

Was ist das Schönste am Leben in Weringhausen?

Die gegenseitige Nachbarschaft.

Welches Event in Weringhausen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Alle zwei Jahre im November gibt es die Ampel-Revival-Party, da platzt die Halle aus allen Nähten.

Was ist der größte Makel an Weringhausen?

Gibt es nicht.

Fassen Sie das Leben in Weringhausen in einem Satz zusammen!

In Weringhausen geben wir uns gegenseitig Unterstützung zu jeder Zeit.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Weringhausen?

Der Hof Hansmann in der Dorfmitte, da gibt es immer etwas zu gucken. Hier werden auch viele Kindergeburtstage gefeiert.

Welche Schlagzeile über Weringhausen möchten Sie gerne einmal lesen?

Bereich um Weringhauser Schützenhalle wegen Überfüllung geschlossen, Krombacher versorgt Festwirt per Luftbrücke!

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Weringhausen ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Ich würde die Schützenhalle modernisieren und ausbauen, die Hallenfront muss aber erhalten bleiben, das ist die schönste in der ganzen Umgebung.

Beschreiben Sie die Menschen in Weringhausen mit drei Adjektiven!

Hilfsbereit, musikalisch, trinkfest.

Wie werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Zuhause im Garten mit Marschmusik und einer Kiste Bier in Reichweite.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Dass es stattfindet.

Welches Dorfklischee trifft auf Weringhausen voll zu?

Kuhdorf. Bei uns gibt bei 430 Einwohnern rund 300 Kühe und Rinder.

Welches Dorfklischee trifft auf Weringhausen überhaupt nicht zu?

Trotz Kuhdorf sind wir nicht alle Milchtrinker!

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Unser eigenes Schützenfest.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Auf den Pfingstsamstag 2021 – nach zwei Jahren Amtszeit.

Was war in Weringhausen vor 20 Jahren besser als heute?

Keine Ahnung, da war ich erst 1 Jahr alt.

Was war in Weringhausen vor 20 Jahren schlechter als heute?

In meiner Flasche war damals kein Gerstensaft.

Wofür lohnt es sich, in Weringhausen zu kämpfen?

Um den Erhalt der Dorfgemeinschaft.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Weringhausen am meisten?

Wir freuen uns darauf, dass wieder Normalität einkehrt und jeder mit jedem wieder unverfänglich umgehen kann.