Schützenfest-Uhr in Elben zeigt schon Zeit bis zum Fest 2021

Beim St.-Helena-Schützenverein ist die Uhr in der Corona-Zeit umgestellt und aktualisiert worden. Auf der Homepage steht die Wartezeit bis zum nächsten Schützenfest. Und die beträgt nach der Absage des Festes in Elben am 2. und 3. Mai noch 375 Tage (Stand 20. April). Dahinter erscheinen aktuell die Stunden, Minuten und Sekunden. Erst in 2021 feiert Elben wieder Schützenfest.

Großes Jubiläum im Jahr 2019

Froh ist man in dem kleinen Ort im Wendschen, dass man im vergangenen Jahr noch das große 100-jährige Jubiläum des St.-Helena-Schützenvereins feiern konnte. Es war ein rauschendes Fest, an das sich alle gerne erinnern. Das gilt auch für Stefan Clemens, der erst seit 17. Januar dieses Jahres neuer 1. Vorsitzender ist und nun direkt mit einer Absage des Hochfestes in seine Amtszeit startet. „Es ist traurig, aber eine andere Wahl blieb uns nicht. Die Gesundheit der Mitglieder und Gäste steht an erster Stelle. Da kann man auf Gefühle keine Rücksicht nehmen. Zwar hätte ich gerne als Vorsitzender das erste Fest gefeiert, aber dann halt im nächsten Jahr“, sagt Clemens auf Anfrage unserer Redaktion.

Verlegung keine Option

In einer Videokonferenz hatte der Vorstand bereits am 8. April - eine Woche vor der generellen Absage aller Großveranstaltungen bis zum 31. August ­­- einvernehmlich beschlossen, das Fest am 2. und 3. Mai in Elben, das stets den Auftakt der Schützenfestsaison im Kreis Olpe bildet, abzusagen. Eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr war keine Option.

„Wir sind das erste Schützenfest im Kreis Olpe und das bleiben wir auch“, so Clemens. Auf vollstes Verständnis sei der Vorstand mit der Absage auch beim amtierenden Königspaar Ralf und Katharina Butzkamm gestoßen: „Da gab es kein Zögern. Sie haben sofort gesagt: Wir bleiben weiter im Amt. Sie machen das jetzt ein Jahr länger.“.

Das Gespräch mit den Majestäten hat er übrigens auf dem „kurzen Dienstweg“ erledigt, über den Gartenzaun: „Wir sind Nachbarn. Es freut mich, dass sie weitermachen.“ Und: „Ich war 2016 selber schon König. Das macht in Elben Spaß. Ralf und Katharina sind beide mit Herz und Seele dabei. Sie freuen sich, dass sie jetzt ein weiteres Jahr haben.“

Keine Veränderungen

Finanzielle Folgen durch die Absage sieht Stefan Clemens nicht: „Aktuell werden wir keine Verluste fahren und Gelder bezahlen müssen.“ Die Vorbereitungen in Elben seien immer langfristig mit den gleichen Vertragspartnern. Musikverein Gerlingen und Tambourcorps Ottfingen sorgen für die Festmusik, „SAM" spielt auf zum Tanz und die Firma Lütticke stellt das Festzelt auf. „Alle haben vollstes Verständnis und werden für nächstes Jahr wieder verpflichtet. Es gibt keine Veränderungen. Da kennt jeder jeden Marschweg.“

Nun wird die Uhr auf der Homepage also weiter laufen. Noch über ein Jahr. Am 1. und 2. Mai 2021 soll es dann auf dem Elber Festplatz wieder rundgehen.