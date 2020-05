Schützenkönigspaar aus Neger: Was sie über ihr Dorf denken

Neger. Normalerweise hätten Lucas Neef und Sarah Pasieka an diesem Wochenende „ihr“ Schützenfest in Neger gefeiert. Sie stehen uns Rede und Antwort:

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die amtierenden Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den eigentlichen Schützenfest-Termin beantworten sie unserer Redaktion daher die WP/WR-Königsfragen. Heute: Lucas Neef und Sarah Pasieka vom Heimatschutzverein St. Georg aus Neger.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Neger?

Einer meiner Lieblingsplätze in Neger ist der Schützenplatz.

Wo kann man in Neger am gemütlichsten ein Bier trinken?

Jedes Jahr im Mai auf dem Schützenplatz im Zelt vor der Theke. Zu allen anderen Zeiten bei jedem Nachbarn im Garten.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Neger?

Diese Frage ist schwer zu beantworten, da man ganz Neger nicht auf einem Blick sehen kann. Aber eine schöne Aussicht auf einen Teil von Neger hat man vom „Blebbel“ oder von dem Kreuz über der Höhenstraße.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Neger der schönste Moment?

Für uns begannen im vergangenen Jahr die schönsten Momente nach dem 123. Schuss, als der Vogel fiel.

Welches ist das schönste Gebäude in Neger?

Das schönste Gebäude in Neger ist die Kirche mit ihrem angrenzenden Jugendheim, weil man da schon viele gesellige Zusammenkünfte gefeiert hat. Diese Gebäude verbindet man einfach mit Neger.

In welchem Verein in Neger – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Die beste Stimmung herrscht für mich abgesehen von den Schützen und den Jungschützen unter den Poschenbrüdern und den ,,strammen Vögeln“ (Schießclub). Ich denke, dass das von Generation zu Generation unterschiedlich ist und jeder hier auf seine Kosten kommt.

Welche Person in Neger hat einen Orden verdient?

Jeder im Dorf hat einen Orden verdient, der sich in irgendeiner Weise für das Dorf einsetzt. In meinem persönlichen Fall würde ich natürlich meiner Königin einen Orden verleihen lassen, da sie trotz anfänglichen Ängsten es so super gemeistert hat und mir und dem Rest des Dorfes so ein schönes Fest beschert hat. Aber auch unsere Familien, die uns zu jeder Zeit zur Seite gestanden haben.

Was ist das Schönste am Leben in Neger?

Die Freiheit als Kind in der Natur spielen zu können und natürlich die tolle Dorfgemeinschaft. Hier achtet jeder auf jeden.

Welches Event in Neger– neben dem Schützenfest– darf man nicht verpassen?

Ganz klare Sache! Die Nacht im Negertal, direkt gefolgt vom Osterfeuer.

Was ist der größte Makel an Neger?

Der Bauplatzmangel!!! Leider hat nicht jeder eine Chance, in Neger bleiben zu können und das macht die Erhöhung des Bodenrichtwertes (um 66 Prozent) nicht wirklich besser. Hinzu kommt noch die Katastrophale Zuwegung von Kessenhammer nach Unterneger.

Fassen Sie das Leben in Neger in einem Satz zusammen!

Der leider schon verstorbene Prinzesses Albert, würde sagen: ,,In der Niar is et soo schöön, dei herrliche Landschaft, wenn man nit arben müchte, künn man glauben man wör imme Urloub.“

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Neger?

Der Bolzplatz weil alle, egal ob Jung oder Alt, gemeinsam Fußball spielen. Aber auch der Spielplatz für die Jüngsten des Dorfes.

Welche Schlagzeile über Neger möchten Sie gerne einmal lesen?

Komplette Asphaltierung der Straße von Kessenhammer nach Unterneger.

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Neger ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Die Erschließung neuer Bauplätze in Neger, damit auch die junge Generation in Zukunft im Dorf bleiben kann. Außerdem würde ich die Straße von Kessenhammer nach Unterneger ändern.

Beschreiben Sie die Menschen in Neger mit drei Adjektiven!

Aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit.

Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Das Wochenende verbringe ich mit meiner Königin und meiner Familie. Der Rest wird leider von Corona bestimmt.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wieder ein junges, feierwütiges Königspaar wie in den vergangenen Jahren! Weil dann selbst das Wetter nur Nebensache ist.

Welches Dorfklischee trifft auf Neger voll zu?

Bei jedem Bauvorhaben müssen immer genügend Kaltgetränke vorhanden sein.

Welches Dorfklischee trifft auf Neger überhaupt nicht zu?

Kontaktscheu, ideenlos und faul.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Als Königspaar können wir uns nicht auf einen Tag festlegen, da es einfach so viele schöne Tage gab wie zum Beispiel das Schützenfest, das Sackfest, das Bundesschützenfest und den Schützenball!

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wir freuen uns auf den Moment, wo wir endlich wieder mit allen gemeinsam feiern können.

Wofür lohnt es sich, in Neger zu kämpfen?

Um den Erhalt unseres Dorfes, um in der Heimat bleiben zu können

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Neger am meisten?

Auf das erste Fest, dass wir die gemeinschaftliche Geselligkeit wieder so ausleben können, wie es vorher eigentlich immer war.