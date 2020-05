Schützenkönigspaar aus Wegeringhausen: So sehen sie ihr Dorf

Wegeringhausen. Das amtierende Schützenkönigspaar Anke und Adolf Müller gibt einen Einblick in das Leben von Wegeringhausen. Ein Wunsch wird besonders deutlich.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die amtierenden Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den eigentlichen Schützenfest-Termin beantworten sie unserer Redaktion daher die Königsfragen. Heute: Adolf und Anke Müller vom Schützenverein St. Hubertus Wegeringhausen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Wegeringhausen?

Die Rosequelle.

Wo kann man in Wegeringhausen am gemütlichsten ein Bier trinken?

Im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Wegeringhausen?

Vom Schützenplatz aus.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Wegeringhausen der schönste Moment?

Wenn der Vogel fällt und alles jubelt.

Welches ist das schönste Gebäude in Wegeringhausen?

Die Sockenburg.

In welchem Verein in Wegeringhausen – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Im Musikverein.

Welche Person in Wegeringhausen hat einen Orden verdient?

Astrid Vollmer.

Was ist das Schönste am Leben in Wegeringhausen?

Die Ruhe und die Gemeinschaft.

Welches Event in Wegeringhausen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Den Weihnachtsmarkt.

Was ist der größte Makel an Wegeringhausen?

Der Schützenplatz könnte in den nächsten Jahren zu klein werden.

Fassen Sie das Leben in Wegeringhausen in einem Satz zusammen!

Glaube - Sitte - Heimat.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Wegeringhausen?

Der Rosebach, die Wiesen und die Wälder.

Welche Schlagzeile über Wegeringhausen möchten Sie gerne einmal lesen?

Wegeringhausen eröffnet Schützenhalle!

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Wegeringhausen ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Ich würde eine Schützenhalle bauen.

Beschreiben Sie die Menschen in Wegeringhausen mit drei Adjektiven!

hilfsbereit, freundlich, gläubig.

Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Zu Hause mit der Familie.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Hauptsache es findet statt.

Welches Dorfklischee trifft auf Wegeringhausen voll zu?

Wo 2 ein Bier zusammen trinken, sind automatisch schnell 3 und mehr beisammen.

Welches Dorfklischee trifft auf Wegeringhausen überhaupt nicht zu?

Wir dürften alle erfüllen.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Schützenfest-Sonntag im letzten Jahr.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Auf das nächste Schützenfest.

Was war in Wegeringhausen vor 20 Jahren besser als heute?

Das kann ich nicht beurteilen, da ich erst seit 2013 hier lebe.

Was war in Wegeringhausen vor 20 Jahren schlechter als heute?

Ich war noch nicht da.

Wofür lohnt es sich, in Wegeringhausen zu kämpfen?

Für Bauplätze, damit die Nachkommen hier bleiben.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Wegeringhausen am meisten?

Auf ein Fest mit der Dorfgemeinschaft.