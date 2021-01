Schützenverein Olpe: Glocken läuten zum Patronatsfest

Beiern zum Patronatsfest: Josef Kehlenbach, hier auf einem Foto aus dem vergangenen Jahr, zieht den Klöppel von St. Agatha mit Spanngurten nah an den Glockenkörper. Die letzten Zentimeter werden mit einem Seil gezogen und so die Glocke zum Klingen gebracht.

Olpe. Auch das Patronatsfest des Schützenvereins Olpe ist wegen Corona von Einschränkungen betroffen. An einer Tradition halten die Schützen aber fest.

Auf die traditionelle Messe zum Patronatsfest verzichtet der St.-Sebastian-Schützenverein Olpe in diesem Jahr. „Auch wenn man diese wohl in einem kleinen Rahmen, unter Einhaltung aller Regeln feiern dürfte, halten wir es für vernünftig, auch hier nicht bis an die Grenzen zu gehen“, erklärt Major Peter Liese. Das traditionelle Einläuten zum Sebastianustag soll am Dienstag, 19. Januar, hingegen stattfinden.

Das Einläuten findet in jedem Jahr einen Tag vor dem Patronatsfest um 18 Uhr statt. Geläutet wird in den Olper Gotteshäusern, der Martinuskirche, dem Pallottihaus, der Marienkirche, der Kreuzkapelle, der Heilig-Geist-Kirche und der evangelischen Kirche. Abordnungen des Vorstandes mit Schützenkönig sowie die „Alten Könige“ und ehemaligen Vorstandsmitglieder besuchen normalerweise an diesem Abend die Kirchen, um dem feierlichen Geläut zu lauschen.

„Dabei gedenken wir Olper Schützen einer Glockenspende an das Pallottinerkloster im Oktober 1924. Es war die größte Glocke der Klosterkirche und sie wurde dem heiligen Sebastian geweiht“, erinnert Peter Liese. Die Gestapo bewirkte im Juni 1941 die Auflösung des Klosters. Im Oktober 1942 kamen die Glocken zur Martinus-Kirche, weil die Bronzeglocken von St.-Martinus für die Herstellung von Kanonen eingeschmolzen wurden. Der Staat umschrieb dies damals als „Spende der Kirche für die Kriegsrüstung“. Die Glocken des Pallottinerklosters haben dann bis 1949/1950 im Turm der Martinuskirche täglich geläutet. Nachdem die Martinus-Kirche dann wieder neue Glocken erhalten hatte, fanden die Stahlglocken den Weg zurück in das Pallottihaus.

Das so genannte „Beiern“ am Vorabend des Sebastianus-Tages ist eine sehr alte Tradition in Olpe. Man bezeichnet das „Beiern“ als das manuelle Anschlagen von unbewegt hängenden Glocken in, örtlich überlieferten, festgelegten Rhythmen. Die Melodien werden mit Hilfe der Klöppel, über Seilzüge, per Hand oder Fuß erzeugt. Nach umfassender Vorbereitung und Probenarbeit wird diese Tradition durch den Spielmannszug St. Sebastianus Olpe seit dem Jahr 2015, wie vorher zuletzt im Jahre 1950, fortgesetzt und es wird wieder richtig „gebeiert“.

Geläut findet auch dieses Jahr statt

Nach dem „Einläuten“ treffen sich alle oben genannten Schützen in einem Olper Gasthaus zu einem geselligen Beisammensein. Dazu sind traditionell auch die Küsterinnen und Küster aller Kirchen, die für das Geläut zuständig sind, herzlich eingeladen. Das Geläut findet auch dieses Jahr in allen Kirchen der Stadt Olpe statt. Diesmal jedoch ohne die Beteiligung des Spielmannszuges im Glockenturm und auch ohne das gesellige Beisammensein.

Der Schutzpatron der Olper Schützen, der heilige Sebastian, war in Rom Hauptmann im kaiserlichen Heer. Er hatte sich offen zum Christentum bekannt und trat für seinen Glauben ein. Der christenfeindliche Kaiser verurteilte ihn daraufhin zum Tode. Man band ihn an einen Baum, wo er mit Pfeilen getötet werden sollte. Eine Witwe, die ihn danach bestatten wollte, bemerkte, dass er noch lebte und pflegte ihn gesund. Entschlossen trat Sebastian erneut vor den Kaiser und beschuldigte ihn des Verbrechens der Christenverfolgung. Der Kaiser ließ den jungen Mann erneut verhaften und zu Tode prügeln. Sein Leichnam wurde in die Kloaka Maxima, den größten Abwasserkanal Roms geworfen. Einer Christin erschien der heilige Sebastian im Traum, in dem er ihr den Ort seines Verbleibens, die Via Appia, gezeigt haben soll. Danach wurde er geborgen und in der Sebastian-Katakombe beerdigt. Über seinem Grab wurde im 4. Jahrhundert die Basilika San Sebastiano errichtet.

„Wenn Sie möchten“, lädt Major Peter Liese ein, „öffnen Sie einfach um 18 Uhr zu Hause Ihre Fenster, um dem feierlichen Geläut zu lauschen. Denken Sie vielleicht dabei an den heiligen Sebastian, dem man auch für das schnelle Erlöschen der Pest 680 in Rom dankte.“