Schul-Petition aus Olpe wird Thema im Landtag

Die Olper Gallenberg-Grundschule ist eine von mehreren Bekenntnisschulen in der Stadt Olpe.

Olpe Die "Initiative Gemeinsam in die Schule in Olpe" sammelt 1000 Unterschriften, dies ist die Eintrittskarte in den Petitonsausschuss.

Zu der Petition der „Initiative Gemeinsam in die Schule in Olpe“ bekannten sich rund 1000 Bürgerinnen und Bürger, so dass sich nun der Petitionsausschuss des Landes NRW mit der Thematik befasst.

Die Initiative wehrt sich gegen das Modell katholischer Bekenntnisgrundschulen, die zwar steuerfinanziert sind und in kommunaler Trägerschaft liegen, aber weiterhin vorrangig für Kinder katholischen Bekenntnisses zugänglich sind. Das habe zur Folge, bemängelt die Initiative, dass Schulanfänger anderer Konfessionen bei Anmeldeüberhängen an der nächstgelegenen Grundschule abgelehnt und an weit entfernten Schulen eingeschult werden.

+++Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Kreis Olpe: www.wp.de/staedte/kreis-olpe/+++

„Die Kinder verlieren so ihr soziales Umfeld und die Schulen verlieren immer mehr Vielfalt und spiegeln die Diversität der Gesellschaft nicht wider. Das hat zur Folge, dass die dringend notwendige und gewünschte Integration an vielen Stellen scheitert“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Erörterungstermin im Landtag macht der Initiative Hoffnung. Die Problematik ist in Düsseldorf angekommen und wird von Olpe aus weiterhin begleitet.“