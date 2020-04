Schulstart und Corona: So lernen Schüler in Drolshagen

Es ist der erste Schultag für die Abschlussklassen nach der Corona-Pause. Marlon Uelhoff sitzt mit ein paar Freunden auf einer Mauer. Natürlich im angemessenen Abstand. Die Gruppe aus der zehnten Klasse des Teilstandortes Drolshagen der Sekundarschule Olpe hat gerade Pause. Der 17-jährige Schüler aus Beul lächelt entspannt. „Ich gehe lieber in die Schule, als zuhause zu lernen“, sagt er. „Aber das ständige Händewaschen nervt schon.“ Neben ihm sitzt Tom Sterna. Der 18-Jährige aus Olpe stimmt seinem Kumpel zu. „Ja, ein bisschen nervig ist das schon, das Abstand halten die ganze Zeit“, sagt er. „Aber man sieht die Freunde wieder. Ansonsten ist alles wie immer. Schule eben. Um zuhause zu lernen, hat die Motivation gefehlt.“ Angst habe man keine, es sei eben eine seltsame Situation, eine Umstellung.

Ein bisschen weiter weg sitzt Aurora Kerqeli (15). Sie hat es sich auf der Tischtennisplatte bequem gemacht, ein paar Freundinnen stehen um sie herum. „Das ist alles schon total anders“, sagt die junge Frau. „In den letzten Wochen hatte ich aber viel Zeit für die Familie, habe die Aufgaben für die Schule erledigt oder Filme geguckt.“ Aber jetzt ist die Pause vorbei. Die Schüler müssen zurück in die Klassen. „Denkt ihr bitte an die 1,50 Meter Abstand?“, erinnert eine Lehrerin ihre Schützlinge. Alles ist noch ein bisschen ungewohnt. Verständlich. Im Schulgebäude hat sich einiges verändert. Auf den Treppen sind Richtungspfeile markiert, Laufwege sind abgetrennt. Es ist genau geregelt, welche Schüler-Gruppe welchen Eingang nutzt. „Der logistische Aufwand ist enorm“, sagt Christian Otto, stellvertretender Schulleiter der Sekundarschule Olpe. „Vor allem das ständige Händewaschen ist sehr zeitintensiv.“

Alles genau abgemessen

Vor dem Klassenraum bildet sich eine Schlange. Die Schüler stellen sich auf, um nacheinander vor das Waschbecken im Eingangsbereich zu treten. Aurora Kerqeli steht an einem der aufgeklebten Abstandhalter auf dem Boden und wartet bis ihre Klassenkameradin ihre Hände gewaschen hat. Erst dann darf sie auf

Christian Otto Foto: Verena Hallermann / WP

ihren Platz. Die Tische wurden vorab vermessen, der Abstand von 1,50 Meter mit Isolierband markiert. Jeder Tisch hat ein Namensschild bekommen. Der Sitzplatz ist verbindlich. Die Klassen wurden halbiert und auf die Räume verteilt. Momentan lernen zwölf bis 14 Schüler zusammen. „Bis jetzt läuft alles gut“, sagt Christian Otto. „Die Schüler sind entspannt und halten sich hervorragend an die Regeln.“ Am Teilstandort in Drolshagen werden zurzeit zwei Klassen (60 Schüler) unterrichtet, am Hauptstandort der Sekundarschule in Olpe sind es fünf Klassen (120 Schüler).

Tina Glinka ist Deutschlehrerin. Für sie und ihre Kollegen bedeutet die Corona-Zeit Mehrarbeit. Schließlich verlief das Home-Schooling der letzten Wochen nicht immer reibungslos. Manchmal haperte es einfach an der technischen Umsetzung der Hausaufgaben, erzählt sie. „Das ist schon ein anderes Arbeiten“, sagt Tina Glinka. Aber die 45-Jährige ist zufrieden mit ihren Schülern. Vor allem freut sie sich über die Disziplin der Jugendlichen. Den ersten Tag hat sie vor allem genutzt, um mit den Schüler zu reden, mal auf die Zeit zurückzublicken. Und natürlich, um Abläufe zu klären. Genau wie ihre Kollegen trägt sie einen Mund-Nasen-Schutz. In den Pausen, im Unterricht – die ganze Zeit über. Ab Montag sollen auch die Schüler einen tragen. „Das ist zwar nicht von oben vorgeschrieben, aber wir wünschen uns das“, sagt Christian Otto. „Wir haben noch Einwegmasken bestellt, außerdem produzieren zwei Kolleginnen Mundschutze.“