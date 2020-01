Sexueller Missbrauch im Kreis Olpe: Verdächtiger in Haft

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe hat die Polizei offenbar einen Fall sexuellen Missbrauchs aufgeklärt. Gegen einen Tatverdächtiger wurde Haftbefehl erlassen.

Die Polizei im Kreis Olpe hat einen Mann verhaftet, dem sexueller Missbrauch an einem Kind vorgeworfen wird. Am späten Sonntagabend hätten sich Hinweise auf die Tat ergeben, berichteten die Kreispolizeibehörde und die Staatsanwaltschaft am Montagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Noch in der Nacht sei der Verdächtige festgenommen worden.

Der Mann wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, so dass sich der Verdächtige momentan in Untersuchungshaft befindet. Die Polizei führt die Ermittlungen fort. Aus Opferschutzgründen könnten vorerst keine weiteren Angaben gemacht werden, teilten die Ermittlungsbehörden mit.

Nach WP-Informationen soll sich die Tat im Bereich Welschen Ennest Rahrbach ereignet haben.