Sexueller Missbrauch Kirchhundem: Vorwürfe sind abscheulich

Kirchhundem. Zwei Männer sitzen wegen des Vorwurfes des sexuellen Missbrauches in U-Haft. Die Taten ereigneten sich in Kirchhundem. Ermittler sind schockiert.

Am 26. Januar hatte die Polizei von einem sexuellen Missbrauch in Kirchhundem erfahren. Noch am gleichen Tag nahmen Beamte einen 39-Jährigen fest. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Nach weiteren Ermittlungen folgte zwei Wochen später die Festnahme eines 29-Jährigen aus dem Bekanntenkreis. Auch gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Informationen gab es für die Öffentlichkeit bisher wenig. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten damals lediglich mit, dass sich der sexuelle Missbrauch „innerhalb einer Familie in Kirchhundem“ ereignet hat.

Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Nach Informationen unserer Redaktion hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die beiden in U-Haft sitzenden Männer vor dem Landgericht Siegen erhoben. Das bestätigte auf Anfrage Gerichtssprecher Dr. Sebastian Merk. Die Vorwürfe, die den beiden Männern gemacht werden, sind außerordentlich abscheulich. Selbst hart gesottene Ermittler waren über die Geschehnisse in Kirchhundem schockiert.

Mutter erstattet Anzeige

Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen Juli 2017 und Januar 2020 seine Pflegetochter im Kindergarten- und Grundschulalter übelst missbraucht zu haben. „Er hat offenbar eine Neigung zu Praktiken aus dem BDSM-Bereich“, so Dr. Merk. Angeklagt sind sechs Taten. Wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich das kleine Mädchen, dem erhebliche Schmerzen zugefügt wurde, schließlich der Mutter anvertraut. Diese soll von allem nichts gewusst und sofort Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler auch einen Laptop und ein Smartphone sicher.

Bei dem im Februar festgenommenen 29-Jährigen aus dem Münsterland handelt es sich um einen engen Freund der Familie. Man lernte sich bei einem Sommerurlaub an der Ostsee kennen. Ihm werden drei Taten zwischen Juli 2018 und April 2019 vorgeworfen. Er soll sexuelle Handlungen am Sohn der Familie, der zur Tatzeit im Kindergartenalter war, vorgenommen und dies gefilmt haben. Abends soll er ins Zimmer des kleinen Jungen gegangen sein und ihn missbraucht haben.

Gutachten erstellt

„Er soll Fotos mit dem Mobiltelefon von dem Jungen gemacht haben im unbekleideten Zustand“, sagt Landgericht-Pressesprecher Dr. Merk. Zudem habe er Missbrauchshandlungen gefilmt. Die Ermittler fanden entsprechende Bilder und Filme. Der 29-Jährige ist ledig und hat keine Kinder. Er wurde bereits im Jahr 2011 wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Da möglicherweise eine Persönlichkeitsstörung bei dem 29-Jährigen vorliegt, ist von einem psychiatrischen Sachverständigen ein Gutachten erstellt worden.

Gegen die beiden Männer wird vor dem Landgericht Siegen separat verhandelt. Termine gibt es noch nicht. „Beide sind angeklagt, sexuelle Handlungen an einem Kind unter 14 Jahren vorgenommen zu haben und sexuelle Handlungen an sich von einem Kind vorgenommen haben zu lassen. Außerdem werden sie beschuldigt, an einem Kind beischlafähnliche Handlungen vorgenommen zu haben“, so Dr. Merk. Der 29-Jährige ist zudem angeklagt wegen Herstellung kinderpornografischer Schriften.