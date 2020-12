Silvester: Zentrale Feuerwerke in Grevenbrück und Bonzel

Grevenbrück Aktiv plant zentrale Feuerwerke in Grevenbrück und Bonzel an Silvester.

Grevenbrück. In Grevenbrück und Bonzel soll 2020 mit einem Lichtblick enden: Grevenbrück Aktiv und die Heimatvereine organisieren zentrale Feuerwerke.

Corona hat in den vergangenen fast zehn Monaten für uns alle viel verändert und vieles eingeschränkt. Das gesellschaftliche Leben, das in den Orten immer durch gemeinschaftliche Aktionen, durch Tradition, Geselligkeit, Vereinsveranstaltungen und Feste geprägt ist, hat 2020 kaum stattfinden können.

Auch Weihnachten als ein Höhepunkt im Jahr war für viele Menschen leider ganz anders als bisher, gewohnte Abläufe und Treffen mit Verwandten und Freunden entfielen oftmals.

Zum Jahreswechsel wird in der Regel in mehr oder weniger großer Runde ausgelassen gefeiert, das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr freudig, mit Sekt und Feuerwerk, begrüßt. Nicht so in diesem Jahr! Die allermeisten Menschen werden zuhause sein und im kleinsten Kreise auf ein hoffentlich bald besser werdendes Jahr 2021 anstoßen.

Um in dieser Situation von Verzicht, Einschränkung und Sorgen ein positives Zeichen zu setzen und einen kleinen Lichtblick zu bringen, hat sich Grevenbrück Aktiv etwas einfallen lassen und in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen Bonzel und Grevenbrück für die Bewohnerinnen und Bewohner der Orte etwas Unterhaltung geplant: Am 31. Dezember um Punkt 20 Uhr wird an insgesamt vier – geheimen - Stellen je ein zentrales Feuerwerk gezündet, das die Orte ein wenig erhellen soll und von ziemlich allen Häusern der Orte aus sichtbar sein sollte.

Der frühe Zeitpunkt um 20 Uhr wurde gewählt, damit alle Generationen am Feuerwerk teilhaben können. Alle Grevenbrücker und Bonzeler sind also herzlich eingeladen, am Silvesterabend um 20 Uhr mal in den Himmel zu schauen und sich an dem knapp fünfminütigen Feuerwerk zu erfreuen

Nur das Wetter kann diesen Plan noch durchkreuzen: bei starkem Nebel oder sonstigen extremen Wetterbedingungen wird das Feuerwerk nicht stattfinden.

Private Feuerwerke dürfte es in diesem Jahr kaum geben, der Verkauf von Feuerwerk wurde im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen verboten.