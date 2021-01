Ski-Tourismus Olpe: „15-Kilometer-Regel bringt uns nichts“

Olpe In Corona-Hotspots soll es einen eingeschränkten Bewegungsradius geben. Damit sollen Anstürme auf Skigebiete verhindert werden. Doch hilft das?

Menschen, die in Corona-Hotspots leben, sollen sich künftig nur noch in einem Radius von 15 Kilometern bewegen dürfen. Zumindest wenn es keinen „triftigen Grund“ gibt, diesen Radius zu verlassen. So sieht es zumindest die Regelung des Bundes vor, die ab Montag greifen soll. Konkret geht es um die Gebiete, wo eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner vorherrscht. So sollen auch Massenstürme auf Wintersport-Gebiete vermieden werden. Doch hilft das der Stadt Olpe? „Nein“, sagt Bürgermeister Peter Weber.

In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu hohen Besucheranstürmen auf das Skigebiet Fahlenscheid. Auch an anderen Stellen im Kreis Olpe sammelte sich die Ski-Touristen. Stadt, Kreis und Polizei haben gehandelt, haben Kontrollen durchgeführt, den Verkehr umgeleitet – und nun für das kommende Wochenende Maßnahmen insbesondere für das Skigebiet Fahlenscheid beschlossen (unsere Zeitung berichtete).

Tagestouristen vor allem aus NRW

Doch die 15-Kilometer-Grenze, die für Hot-Spots ab Montag gelten soll, hilft der Stadt Olpe weniger. Denn die meisten Ski-Touristen kommen aus dem Raum NRW – wo derzeit keine Inzidenz-Werte von über 200 vorliegen. „Die, die hier als Tagestouristen hinkommen, kommen in der Regel aus NRW“, sagt Peter Weber. „Von daher wird diese Regelung an dieser Stelle sicherlich nicht helfen.“

Ohnehin hält der Bürgermeister diese Regelung für „nicht unproblematisch“. Zum einen sei es eine „erhebliche Einschränkung der persönlichen Freiheit“. Und das müsse man rechtfertigen, mit dem Nutzen, der damit einhergehe, so Peter Weber. Von daher wäre er auch nicht dafür, diese Regelung auszuweiten, sodass auch Regionen unter der 200-Grenze betroffen seien. „Mir ist klar, was man damit beabsichtigt“, sagt er. „Es geht ja darum, Kontakte zu beschränken. Inwieweit man das mit einem Radius rund um die Wohnung einschränken kann, finde ich fraglich.“ Weiterhin stellt der Bürgermeister die Überprüfbarkeit infrage. „Ich kann es ja nicht konkret am Auto-Kennzeichen festmachen“, sagt er. „Also, wenn man das macht, muss man das überdenken.“