So denken Ralf und Katharina Butzkamm über „ihr“ Elben

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die amtierenden Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den eigentlichen Schützenfest-Termin beantworten sie unserer Redaktion daher die WP/WR-Königsfragen. Heute: Ralf und Katharina Butzkamm vom St.-Helena-Schützenverein Elben.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Elben?

Unser Lieblingsplatz ist auf der Bank vor unserer Hütte. Dort haben wir immer Sonne und man kann das dörfliche Treiben bestens verfolgen.

Wo kann man in Elben am gemütlichsten ein Bier trinken?

Mit guten Freunden an der Feuertonne.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Elben?

Im Wald von der „Philosophen“-Bank auf dem Berg Elberscheid.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Elben der schönste Moment?

Der schönste Moment ist am Schützenfest-Sonntag das Schützenhochamt und der anschließende Frühschoppen mit dem Musikverein Gerlingen.

Welches ist das schönste Gebäude in Elben?

Für uns, unser Haus. Es ist mit seinem Baujahr 1928 das älteste Haus in der Straße Zum Elberscheid. Wir haben es vor sieben Jahren gekauft, mit viel Kraft kernsaniert und liebevoll wiederhergerichtet.

In welchem Verein in Elben – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Das liegt besonders meiner Frau am Herzen, viel Spaß bei schönen Veranstaltungen wird jährlich von der Frauengemeinschaft St. Helena Elben/Scheiderwald geboten.

Welche Person in Elben hat einen Orden verdient?

In Elben leben viele arrangierte Menschen die aktiv zu einem schönen Dorfleben beitragen. Da können wir uns nicht konkret auf einen festlegen.

Was ist das Schönste am Leben in Elben?

Wir mögen besonders die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt, aber auch, dass in Elben jeder Kühlschrank kaltes Bier hat.

Welches Event in Elben – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Die Winterfeier die jedes Jahr im Januar stattfindet, sollte man sich nicht entgehen lassen. Dies war verbunden mit der Ordensübergabe einer der Höhepunkt unseres Regentschaftsjahres.

Was ist der größte Makel an Elben?

Dass die Hauptstraße in Elben eine unzumutbare Rennstrecke ist und dass Elben keine Kneipe hat.

Fassen Sie das Leben in Elben in einem Satz zusammen!

Wenn man will, kann man in Elben jeden Tag ein Abenteuer erleben.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Elben?

Auf der Straße Zum Elberscheid treffen sich täglich viele Kinder zum Fahrrad fahren. Wenn am Abend um 18 Uhr der Eiswagen kommt, lässt es alle kleinen und großen Kinderherzen höher schlagen und macht den Kindertag in Elben perfekt.

Welche Schlagzeile über Elben möchten Sie gerne einmal lesen?

Elber Schützenkönig wird Bundesschützenkönig!

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Elben ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Das Jugendheim Elben – den Dorfmittelpunkt – kaufen, sanieren und dem Dorf Elben als Treffpunkt für Jung und Alt erhalten.

Beschreiben Sie die Menschen in Elben mit drei Adjektiven!

Hilfsbereit, herzlich und durstig.

Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Wir verbringen das Schützenfestwochenende als Königsfamilie zu Hause, hören Marschmusik und schauen Fotos von unserem wunderschönen und unvergesslichen Regentschaftsjahr.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Wir wünschen uns, dass es stattfindet, wir schönes Wetter haben und eine tolle Party feiern.

Welches Dorfklischee trifft auf Elben voll zu?

Das Klischee „Kirche-Frühschoppen-Sportplatz-Bett“ trifft auf Elben zu.

Welches Dorfklischee trifft auf Elben überhaupt nicht zu?

Das Klischee “langweiliges Kuhkaff“ passt überhaupt nicht zu Elben.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Elber Schützenfestsonntag, als wir nach dem Festzug ins Jubiläumsfestzelt einmarschiert sind.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wir freuen uns auf den Tag, wenn wir als Königspaar das letzte Mal zu Hause abgeholt werden.

Was war in Elben vor 20 Jahren besser als heute?

Die Bierpreise auf dem Schützenfest.

Was war in Elben vor 20 Jahren schlechter als heute?

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wir wohnten noch nicht in Elben.

Wofür lohnt es sich, in Elben zu kämpfen?

Auf jeden Fall lohnt es sich, in Elben um die Königswürde zu kämpfen und ein unvergessliches Jahr zu erleben, aber es lohnt sich in Elben auch um den Erhalt des Jugendheims zu kämpfen.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Elben am meisten?

Wir freuen uns am meisten auf ein tolles ausgelassenes Schützenfest, frisches Fassbier und vor allem Freunde zu treffen.