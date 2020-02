So trauert Lennestadt um die Opfer des Anschlags in Hanau

Altenhundem. Hunderte Menschen versammelten sich am Samstag auf dem Marktplatz in Altenhundem, um der Opfer des rassistischen Anschlags von Halle zu gedenken.

„Rassismus tötet – gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus stehen wir zusammen.“ Unter diesem Motto hatten die AG „Es tut sich was“ und die Lennestädter Ortsgruppe von Amnesty International zu einer Mahnwache für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau aufgerufen. Mehrere hundert Menschen – mit und ohne Migrationshintergrund – waren daraufhin am Samstag um Punkt 11 Uhr auf dem Marktplatz in Altenhundem erschienen.

Es war mucksmäuschenstill, als Gregor Kaiser von der AG „Es tut sich was“ die Namen der zehn Opfer des Attentäters von Hanau verlas. Gregor Kaiser bedankte sich in seiner anschließenden Rede, dass so viele Menschen zur Mahnwache gekommen waren.

Erinnerung an Opfer anderer rechtsextremer Gewalttaten

Er appellierte, die Bluttat von Hanau nicht als „Tat eines verwirrten Einzeltäters“ abzutun. Sicher könne man nicht alles der AfD in die Schuhe schieben. Aber in der Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren viel Negatives entwickelt, was zu schlimmen Dingen geführt hätte.

Mahnwache für die Opfer von Hanau auf dem Marktplatz in Altenhundem. Foto: Michael Meckel / WP

Kaiser erinnerte dabei an die Opfer des NSU, an den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag auf die Synagoge in Halle.

„Wir müssen gegen die rechten Tendenzen aufstehen und uns erheben. Wir müssen die Nazis klein kriegen und wieder eine Gesellschaft schaffen, in der alle vernünftig miteinander leben können“, sagte Gregor Kaiser.

Das sei gerade im Jahr des 75. Jahrestags der Befreiung vom Faschismus in Deutschland wichtig. Kaiser: „Wir müssen aus der geschichtlichen Katastrophe unsere Lehren ziehen und wachsam sein. Ich hoffe, dass wir uns zu so einem traurigen Anlass wie heute hier nicht mehr wiedersehen müssen.“

Redner beschwören gesellschaftlichen Zusammenhalt

Mehrere Redner schlossen sich Gregor Kaisers Ausführungen an. Und es gab auch Zuversicht. „Wir müssen gegen die rechte Gewalt zusammenstehen. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. In Lennestadt haben wir eine gesunde Gesellschaft. Wir werden daran arbeiten, dass das so bleibt“, sagte SPD-Lokalpolitiker Sebastian Menn.

Nedim Kalembasi, Vorsitzender des Arbeitskreises Integration der Stadt Lennestadt, rief ebenso dazu auf, zusammenstehen: „Ich wohne jetzt seit fast 50 Jahren in Deutschland. Wir werden auch in der Zukunft weiter auf einen guten Dialog zwischen allen setzen.“

Eine weitere Mahnwache ist am Sonntag in Olpe geplant. Um 18 Uhr soll es auf dem Marktplatz einen Moment der Stille geben. Schwester Gertrudis stellt Kerzen bereit. Wer zu Hause eine Kerze hat, bringe sie gerne mit.