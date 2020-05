St. Martinus-Kirche in Olpe: Messe im Corona-Ausnahmezustand

Olpe. WP-Mitarbeiterin Lara Schulte ist am Sonntag beim Gottesdienst in der St. Martinus-Kirche in Olpe dabei. Flatterband und Mundschutz gehören dazu.

10.30 Uhr am Sonntagmorgen. Der Olper Marktplatz ist menschenleer. Das Glockengeläut reißt mich aus den Gedanken. Ich mache mich auf den Weg in die St. Martinus-Kirche zur Sonntagsmesse. Der ersten öffentlichen, seitdem Gottesdienste unter strengen Corona-Auflagen wieder stattfinden dürfen.

Rotes Flatterband schmückt die Kirchenbänke. Auf dem Boden sind Pfeile angebracht, die die Richtung vorgeben. Die Weihwasserbecken sind leer. Ich folge den Markierungen auf dem Boden und suche mir einen Platz. Als die ersten Besucher mit Mund- und Nasenschutz die Kirche betreten, wird klar, dass das hier kein normaler Gottesdienst ist.

Pfarrer Clemens Steiling schmunzelt: „Man hat immer gesagt: wenn eine Katastrophe kommt, rennen die Menschen in die Kirche – aber das war hierbei ja nicht möglich.“ Die schrittweise Öffnung der Kirchen soll ein Neuanfang sein.

Am Sonntag findet in der Olper St. Martinus Kirche der erste öffentliche Gottesdienst seit dem Kontaktverbot statt - mit Flatterband. Foto: Lara Schulte

Ich bin eine der wenigen, die an diesem ersten Gottesdienst in Olpe teilnehmen. In meiner Bank sitzt ein älterer Herr. 1,50 Meter entfernt. Nach und nach füllt sich die Kirche. „Normalerweise haben wir 700 Plätze“, erklärt Pfarrer Steiling vorab, „aber momentan können nur 90 davon genutzt werden. Damit sind weniger Leute in unserer großen Kirche als normalerweise in einer kleinen Dorfkirche.“

Bekannte winken sich zu

Tatsächlich wirkt die St. Martinus-Kirche trist. Die Kirchenbesucher sitzen verstreut. Bekannte winken sich zu. Noch gibt es Verwirrung darüber, wer wie und wo sitzen darf und was eigentlich frei bleiben muss. Aufklärung betreiben freiwillige Helfer. Sie sorgen dafür, dass alle einen Platz finden und die Regeln eingehalten werden. Diese Regeln sind Voraussetzung, aber von der Kirche auch so gewollt. „Es wird schon ein bisschen komisch. Aber dass sich hier jemand ansteckt, das wollen wir nun wirklich nicht“, betont Pfarrer Steiling. Daher kommen die Kirchgänger mit Mund- und Nasenschutz. Ich selber trage eine dunkelrote Maske mit Blümchen. Bevor die Messe beginnt, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Gesang in der Kirche verboten ist und nur der Organist von der Orgelbühne singen darf.

Und dann geht es auch schon los. Die Orgel ertönt. Der Pfarrer erscheint und begrüßt die Gemeinde. Dabei muss er schmunzeln: „Das ist ein sehr gewöhnungsbedürftiges Bild. Aber es ist schön wieder einen Anfang setzen zu können.“

Liveübertragungen aus der St. Martinus-Kirche hatte es in der Zwischenzeit nicht gegeben. „Zu einem Gottesdienst gehört die Leibhaftigkeit, das ist schon ein Unterschied. Außerdem: Ist es sinnvoll, wenn ein Priester ganz alleine feiert? Der wesentliche Bestandteil eines Gottesdienstes ist immerhin die Gemeinde“, so Pfarrer Steiling.

Besucher sprechen Text leise mit

Ich habe den Eindruck, dass der Gottesdienst den Menschen besonders in dieser Zeit viel bedeutet. Trotzdem ist die Atmosphäre an diesem Sonntag anders. Die meisten blättern schweigend durch ihre mitgebrachten Liederbücher, andere flüstern leise den Text mit. Als der Friedensgruß gesprochen wird, herrscht Ratlosigkeit in den Bänken. Heute kann man sich kein Zeichen des Friedens geben, das Händeschütteln ist untersagt. Man nickt sich zu.

Auch am Altar geht es anders zu als sonst. So holt Pfarrer Steiling sich die Gaben selber und desinfiziert sich immer wieder die Hände: „Man muss vorsichtig sein. Aber man kann nicht immer Angst haben, denn Angst schränkt das Leben ein.“ Als es Zeit für die Kommunion wird, streift er sich blaue Gummihandschuhe über und wendet sich an die Gemeinde: „Es ist alles ein bisschen komplizierter.“ Auch jetzt gibt es Regeln: der Abstand muss eingehalten werden, es gibt keinen Spendendialog und keine Mundkommunion. Bevor die Kommunion ausgeteilt wird, setzt auch Pfarrer Steiling seine Maske auf.

Zum Abschied spricht er den Menschen Mut zu: „Lassen Sie sich nicht unterkriegen.“ Das nehme auch ich mir sehr zu Herzen.