St.-Ursula-Gymnasium Attendorn

Adresse: Sankt-Ursula-Straße 12, 57439 Attendorn

Telefon: 02722/92580

Homepage: www.st-ursula-attendorn.de

Anzahl der Schüler: etwa 750

Anzahl der Lehrer: etwa 70

Schulleiter: Markus Ratajski

Das St.-Ursula-Gymnasium ist eine staatlich anerkannte Privatschule in der Trägerschaft des Erzbistums Paderborn und strebt somit eine bewusste Profilierung und Präzisierung von Bildungs- und Erziehungsaufgaben in Zusammenarbeit mit den Eltern an. Es werden sowohl katholische, evangelische als auch Schüler ohne Konfession aufgenommen.

Das Gymnasium zeichnet sich besonders durch die Vielfalt an Angeboten aus. Im fremdsprachlichen Bereich beispielsweise durch das Lernen im bilingualen Zweig.

Anmeldetermine: Freitag, 31. Januar, bis Samstag, 1. Februar. Termine können im Sekretariat oder telefonisch vereinbart werden.