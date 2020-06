Städtisches Gymnasium Olpe: Das sind die Abiturienten

Olpe. Für 111 Schüler des Städtischen Gymnasiums Olpe war es ein großer Tag. Sie haben ihr Abitur mit einem Durchschnitt von 2,5 bestanden.

111 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur am Städtischen Gymnasium Olpe bestanden und Abschied vom SGO genommen – und alle Beteiligten waren froh, dass trotz der Einschränkungen eine feierliche Zeugnisvergabe unter freiem Himmel stattfand.

Nach einem Wortgottesdienst, der von Pater Neuhaus und Pfarrer Weiß gestaltet wurde, machte Schulleiter Holger Köster Mut, weiterzumachen und kritisch auf die Welt zu sehen: „Wir brauchen eine Generation der Offenheit, der kritischen Reflexion mit Rückgrat. Wir brauchen euch. “

Auch Bürgermeister Peter Weber, Elternvertreterin Simone Hesse und der SGO-Schülersprecher Christian Stach gratulierten. Die beiden Jahrgangsstufenleiter David Büdenbender und Wiebke Cieśla blickten in ihrer Rede auf ihre Erfahrungen mit der Stufe zurück: „Einem so tollen Jahrgang das Abiturzeugnis zu überreichen, erfüllt uns mit Stolz. Gleichzeitig schwingt bei diesem Abschied etwas Wehmut mit – schließlich haben wir euch und eure Laufbahn drei Jahre lang begleiten und viele Persönlichkeiten im Unterricht und auf Fahrten kennenlernten dürfen,“ so Cieśla.

Die 111 Abiturientinnen und Abiturienten schafften einen Zeugnisdurchschnitt von 2,256, „womit das SGO vermutlich wie in den vergangenen Jahren auch wieder hervorragend im Landesvergleich dastehen wird. Unglaubliche 40 Prozent von euch haben dabei eine 1 vor dem Komma,“ betonte Holger Köster bei der Zeugnisvergabe. Die Traumnote 1,0 erhielten Cosima Kettner, Teresa Lanatowitz und Noah Schürholz.

Die Abiturienten

Die Namen der 111 Abiturientinnen und Abiturienten: Celine Alte, Isabell Martha Maria Arens, Lola Tabitha Arns, Annkathrin Baranek, Anna Nafsika Basios, Linda Batgidou, Nick Bauer, Laurenz Becker, Lukas Belke, Milena Berg, Jule Bieker, Lennart Bode, Paula Böhme, Johanna Bröcher, Helin Budak, Lina Bullert, Marvin Canovic, Nick Dilthey, Ole Dirlenbach, Jan Luca Feldmann, Tim Fischer, Franziska Fries, Johann Fuchs,

Katharina Gomer, Hannes Grebe, Marco Grütz, Ali Gülmen, David Günther, Ole Hagendorff, Markus Haring, Amelie Melissa Haustein, Till Henning Högemann, Marvin Lee Huperz, Elisa Jacob, Elahra Jahn, Clara Maria Junge, Julia Jüngst, Leyla Kandemir, Sarah Katzorke, Cosima Kettner, Semih Kir, Theresa Knott, Ribanna Kober, Lennart Koch, Theodora Kougioumtzidou, Jonas Kramer, Caroline Kraus, Leonard Lamprecht, Teresa Lanatowitz, Sophie Limper, Alexander Lind, Katharina Lustig, Robin Lutz, Dejan Marinkovic, Katarina Medic, Luca Sophie Meier, Moritz Melcher, Franziska Menne, Felix Meurer, Janne Louise Mudra, Raphael Elias Müller, Marion Müller, Lucy Müller, Annika Müller, Erika Musalf, Hannah Niklas, Jonas Ohm, Peter Quast, Johanna Reißner, Leon Richter, Luca Röckinghausen, Wiebke Antonia Rosemeyer, Paul Kieran Roth, Giulia Rothhaar, Laura Rudolph, Paul Constantin Rumpff, Moritz Schardt, Julia Scheppe, Jonathan Schmidt, Greta Schneider, Amelie Schnüttgen, Peter Scholemann, Jakob Christian Schönauer, Dennis Zhong-Yuan Schopp, Vivienne Dania Schrage, Timo Schulte, Alexander Schulte ,Noah Schürholz, Anna Noëlle Schwarz, Lilija Schweizer, Furkan Simsek, Britta Sondermann, Robin Sondermann, Tim Sondermann, Kevin Spörl, Karl Stachelscheid, Marc Stemmer, Sarah Stemper, Lara Techt, Anna Tegethoff, Anna Trapp, Sinem Ünal, Eduard Unruh, Luca Elias Wächtler, Julien Weinert, Henry Werthenbach, Franziska Mari Wigger, Klara Wolff, Steffen Wurm, Markus Zdrojewski