Fahnenaktion Stars and Stripes zur Amtseinführung Joe Bidens in Olpe gehisst

Olpe Der Olper Paul Rötz hat anlässlich der Amtseinführung Joe Bidens eine alte USA-Fahne aus dem Keller geholt und sie mitten in Olpe gehisst.

Mit einer privaten Fahnenaktion will der ehemalige langjährige Westfalenpost-Redakteur Paul Rötz ein Zeichen setzen. Pünktlich zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hisste er am Mittwoch Abend eine stattliche USA-Fahne neben seinem Wohnhaus "Auf der Mauer" im Schatten der Olper Martinus-Kirche: "Ich würde mir wünschen, dass sich das Verhältnis zwischen der USA und der Bundesrepublik Deutschland mit dem neuen Präsidenten wieder normalisiert", sagte der 73-jährige Olper, der sich bekanntlich für das Amt des CDU-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis bewirbt.

Besuch in Texas Anfang der 90-er Jahre

Interessant auch die Vorgeschichte: Rötz besuchte Anfang der 90-er Jahre die Olperin Judith Borsch und ihren Mann Thorsten, der als Hauptmann der Luftwaffe in Texas eine Ausbildung zum Jet-Piloten absolvierte. Rötz erinnert sich: "Ich habe den Besuch genutzt, eine Reportage darüber zu schreiben und bin danach noch zweimal in den Staaten gewesen." Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA liege ihm deshalb besonders am Herzen.

Die Fahne, so Rötz, habe er in Wichita Falls auf der Sheppard-Air-Force-Basis, nahe der Grenze zu Oklahoma gelegen, geschenkt bekommen.

Die Amtseinführung Bidens sei jetzt der passende Anlass, sie noch einmal aus dem Keller zu holen und ein Zeichen zu setzen.