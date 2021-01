Student bei Gedia in Attendorn: „Das ganze Gefühl Uni fehlt"

Attendorn. Benjamin Neef macht ein duales Maschinenbaustudium an der Uni Siegen und der Firma Gedia. Er erzählt von den Vor- und Nachteilen der Corona-Zeit

Es kann angenehm sein, wenn die Vorlesung an der Uni mal ausfällt. Der Anreise-Stress entfällt. Keine überfüllten Busse. Keine Parkplatzsuche. Doch auf Dauer? Die Studenten müssen derzeit völlig auf Präsenz-Veranstaltungen verzichten. Der zweite Lockdown der Corona-Krise zwingt sie dazu. Alles findet nur noch online statt. „Das Gesamtgefühl Uni fehlt einfach“, sagt Benjamin Neef, dualer Maschinenbaustudent in Siegen und bei der Firma Gedia in Attendorn. „Das vermisse ich alles auch sehr, muss ich sagen.“

Benjamin Neef ist 24 Jahre alt. Sein Abitur hat er am Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) gemacht. Zurzeit wohnt er in Molzhain, pendelt von dort zur Universität Siegen oder eben zur Firma Gedia in Attendorn – sofern es überhaupt möglich ist. „In diesem Semester war ich nur einem an der Uni für ein ausdrucktes Skript“, erzählt er. „Ansonsten mache ich alles von zuhause aus.“ Am Anfang der Corona-Krise war das eine echte Umstellung. Plötzlich fehlte der Tagesrhythmus. Keine festen Vorlesungszeiten, keine Verpflichtungen. Eigenverantwortung war mehr denn je gefragt. Schließlich lässt sich ein Maschinenbaustudium mit vertiefter Praxis nicht mal eben nebenbei absolvieren. „Das ist ein Vollzeitjob“, sagt Benjamin Neef. „Mittlerweile habe ich den Dreh raus, arbeite acht Stunden am Tag, stehe zu einer bestimmten Zeit auf und lege mir Pausen fest.“

Unbeschwerte Miteinander fehlt

Die Universität und die Firma unterstützen ihn dabei. Mittlerweile gibt es auch einen festen Vorlegungsplan, an den sich die Studenten halten müssen. Zuvor wurden die Veranstaltungen als Video online gestellt, das die Studenten zu einer beliebigen Zeit ansehen konnten. Jetzt gibt es eben mehr Struktur. Aber das richtige Uni-Leben kennt Benjamin Neef, der sich jetzt im dritten Semester befindet, kaum. Zwar die Situation im Sommer etwas entspannter, begrenzte Präsenz-Veranstaltungen waren möglich – aber das unbeschwerte Miteinander, Studenten-Partys, gemeinsames Lernen in der Uni-Bibliothek, das fehlt mittlerweile alles. „Klar habe ich jetzt auch Kontakt zu meinen Kommilitonen“, erzählt Benjamin Neef. „Aber natürlich nicht so, wie es unter normalen Bedingungen der Fall wäre.“

Es sind soziale Defizite, die mit der Corona-Krise einhergehen. Fachlich glaubt der Student nicht, dass er durch die Pandemie Nachteile hat. Im Gegenteil. Nicht nur die Dozenten an der Uni stehen ihm zur Seite – auch die Arbeit während der vorlesungsfreien Zeit bei der Firma Gedia in den verschiedenen Fachabteilungen läuft ohne Einschränkungen (natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und verstärkt Home-Office) weiter. „Ich werde super betreut. Die Firma stellt auch entsprechende Hardware für zuhause zur Verfügung“, sagt Benjamin Neef, der vor seinem dualen Studium bereits eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei Gedia gemacht hat. „Ich finde auch, Home-Office fördert die Selbstständigkeit, weil der Vorgesetzte nicht nebenan im Büro sitzt. Und darauf wird bei uns viel Wert gelegt.“ Die Ausbildung soll aber nach Möglichkeit hauptsächlich in der Firma stattfinden. Eben damit die Studenten auch „direkt in Action sind“, erklärt Benjamin Neef.

Noch offene Fragen

Unter welchen Bedingungen das Studium für Benjamin Neef nun weiterläuft, lässt sich noch nicht sagen. So wie vieles im Rahmen der Corona-Krise. Die Studienzeit beträgt sechs bis sieben Semester. Wie lange er für seinen Abschluss Bachelor of Engineering brauchen wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Klausuren geschrieben werden können, erklärt der Student. Denn das stellt vor allem die Dozenten vor eine Herausforderung. Schließlich lassen sich Mathematik-Aufgaben nicht als Multiple-Choise-Test aufbauen, wo es ja auch um den Lösungsweg geht. Und die Option des Schummelns in den eigenen vier Wänden muss man auch beachten. „Momentan wird viel diskutiert, ob und wie die Klausuren digital stattfinden können“, sagt Benjamin Neef. „Das muss man jetzt einfach mal abwarten. Man muss optimistisch bleiben und den Nachteilen nicht so viel Raum geben. Es wird ja auch wieder bessere Zeiten geben.“