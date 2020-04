Studie: Abzocke bei Schlüsseldiensten im Kreis Olpe

Ausgesperrt und abgezockt: Manche Schlüsseldienste nutzen die Not der Menschen schamlos aus. Die Haustür ist in wenigen Minuten geöffnet, doch es wird eine saftige Rechnung präsentiert. Kassiert wird sofort in bar. Im Kreis Olpe ist der Schlüsseldienst mit 153 Euro im Schnitt außerordentlich teuer. „Bei so einem Betrag kann man von Abzocke sprechen. Das ist die Meinung unserer Experten und Sachverständigen“, sagt Can Keke, zuständig für Public Relations (PR) beim Unternehmen „Mellon Services GmbH“, auf Anfrage unserer Redaktion. Der im August 2019 in Bochum gegründete digitale Handwerksvermittler hat jetzt die größte je in Deutschland veröffentlichte Studie über Schlüsseldienste veröffentlicht. Dabei wurden die Kosten von Schlüsseldiensten in 786 deutschen Städten untersucht.

Risiko auf dem Land deutlich höher

Die wichtigsten Erkenntnisse: Das Risiko für Abzocke auf dem Land ist deutlich höher als in Großstädten. Der durchschnittliche Preis für eine Türöffnung in Deutschland (137 Euro) ist deutlich höher, als der von Experten empfohlene. Kaum ein Schlüsseldienst kommuniziert Festpreise auf der Webseite. Deutschlandweit sind im Schnitt 56 Prozent der Schlüsseldienste zu teuer.

Kreis Olpe Verhaltenstipps der Verbraucherzentrale 1. Vergleichen

Sie die Preise. 2. Vereinbaren Sie einen Festpreis. 3. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau, was passiert ist. 4. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll. 5. Achten Sie

auf Zuschläge. 6. Zahlen Sie nur den Betrag, den Sie vorher vereinbart haben. 7. Lassen Sie sich nicht nötigen. Außerdem die Empfehlung: Wer sich durch Mitarbeiter eines Schlüsseldienst eingeschüchtert, betrogen oder bedroht fühlt, sollte nicht zögern, die Polizei unter der Telefonnummer 110 anzurufen.

In Westfalen liegt das Niveau mit 139 Euro leicht über dem der Bundesrepublik (137 Euro). Am günstigsten ist es in Gelsenkirchen (80 Euro), Bottrop (81 Euro) und Gladbeck (85 Euro). Der Kreis Olpe hingegen sei mit 153 Euro viel zu teuer. „Der Verbraucher weiß meistens nicht, worauf er sich einlässt. Häufig gibt es keine garantierten Pauschalpreise. Es kommen oft noch Steuern oder Kosten für einen Schließzylinder hinzu. Es wird dann teurer als es nötig wäre“, so Can Keke.

Manche Schlüsseldienste würden den Kunden in der Not auch regelrechte Shows präsentieren und dann richtig abkassieren: „Sie tun so, als ob es schwierig wäre, das Schloss zu öffnen, obwohl es ganz einfach ist.“ Es gibt unseriöse, bundesweit agierende Firmen, die den Verbrauchern jedoch durch örtliche Vorwahlen vorgaukeln, ein lokaler Anbieter zu sein.

2000 Euro fürs Öffnen der Tür

Unsere Redaktion fragte wegen der betrügerischen Abzocke von Schlüsseldiensten nach bei der Kreispolizeibehörde Olpe. „Betrug im Zusammenhang mit Schlüsseldiensten gehört im Kreis Olpe zu den Delikten des Leistungsbetruges. Wir hatten im Jahr 2018 und 2019 jeweils weniger als fünf Fälle“, sagt Pressesprecher Michael Klein. Darüber hinaus habe es im vergangenen Jahr auch einige wenige Fälle gegeben, bei denen Anbieter Giftköder aufstellen bzw. Wespen bekämpfen sollten: „In allen Fällen waren die Abrechnungskosten im Abgleich zu dem Arbeitseinsatz unangemessen hoch, so dass eine Anzeige erstattet wurde.“ Den spektakulärsten Fall der Abzocke durch einen Schlüsseldienst habe es im Kreis Olpe im Jahr 2018 gegeben: „Da wurden für das Öffnen einer Haustür über 2000 Euro in Rechnung gestellt.“