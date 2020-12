Tankstelle Meggen: Diebe kommen zwei Mal mit Vorschlaghammer

Screenshot aus dem Video, das den Einbruch in die Tankstelle in Meggen zeigen soll.

Lennestadt. Zum zweiten Mal in zwei Wochen sind Einbrecher in eine Meggener Tankstelle eingebrochen. Im Internet kursiert ein Video, das die Tat zeigen soll.

Noch keine wesentlichen neuen Erkenntnisse hat die Polizei im Kreis Olpe zum doppelten Vorschlaghammer-Einbruch in Meggen. Polizeisprecher Michael Klein: „Die beiden Taten können durchaus zusammenhängen. Die Tathergangsweise spricht dafür, dass es sich um die gleiche Tätergruppe handeln könnte. Es gibt Banden, die darauf spezialisiert sind, wie sie möglichst schnell an Zigaretten kommen.“ Es sei aber durchaus möglich, dass andere Täter auf den Zug aufgesprungen sind und den ersten Einbruch kopiert haben.

Zu Erinnerung: In der Nacht zum ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 1.50 Uhr brachen zwei maskierte Täter in die Oil-Tankstelle an der B 236 in Meggen ein. Sie schlugen mit einem Vorschlaghammer eine Scheibe des Verkaufsraums ein und stahlen Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Anschließend flüchteten sie mit einem silberfarbenen Audi A3 mit Kölner Kennzeichen. Laut Polizei war das Kennzeichen zuvor gestohlen worden. Aufmerksame Anwohner beobachteten das Geschehen und riefen umgehend die Polizei. Die gesamte Tat dauerte nicht länger als zwei Minuten, als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Nur eine Woche zuvor, in der Nacht zum 18. Dezember, spielte sich ab. Gegen 3.10 Uhr verschafften sich die Täter ebenfalls mit einem Vorschlaghammer Zugang in den Kassenraum, plünderten das Zigarettenregal und suchten das Weite. Einziger Unterschied: Beim ersten Einbruch flüchteten die Täter zu Fuß. Auch hier verlief die Fahndung der Polizei erfolglos.

Von beiden Blitzeinbrüchen gibt es Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras, der zweite Einbruch an Weihnachten wurde zusätzlich von Anwohnern auf der anderen Straßenseite der Tankstelle aus dem Fenster gefilmt. Ein Video, das die Tat zeigen soll, kursiert unter anderem in WhatsApp-Gruppen.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Die Polizei versucht unter anderem, über den Fahrzeugtyp das Fluchtfahrzeug zuzuordnen. Mit einer schnellen Aufklärung der beiden Einbrüche rechnet Polizeisprecher Michael Klein nicht: „Erfahrungsgemäß kann das länger dauern.“ Die Höhe des Beuteschadens ist noch nicht bekannt, der angerichtete Sachschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.