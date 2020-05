Tavernenteam sehnt Ende der Corona-Krise herbei

Rahrbach. Die von Rahrbachern selbst organisierte Dorfkneipe Taverne 13/13 soll in den Gewölbekeller umziehen. Nach dem ersten Spatenstich kam Corona.

Sebastian Schöpf schaut mit typischem Handwerkerblick unter die Decke, die nur wenige Zentimeter über ihm beginnt. Im Gewölbekeller unter dem ehemaligen Rahrbacher Hof, seit Mai 2019 die Dorfkneipe „Taverne 13/13“, wird sich in den nächsten Monaten einiges tun. Denn Schöpf und seine Kollegen vom Dorfverein Rahrbach haben bekanntlich Großes vor. Das in Teilen noch eher gespenstisch wirkende Kellergewölbe soll bis Ende 2021 in ein gemütliches Kneipenlokal verwandelt werden, das die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers Taverne 13/13 nahtlos fortschreibt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Natürlich ist uns Corona jetzt dazwischengekommen, die Arbeiten konnten nicht so vonstatten gehen wie geplant“, sagt Schöpf. Nachdem Tiefbauer Jan Hellekes noch kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise mit seinem Bagger vor dem künftigen Eingang losgelegt hatte, musste erst einmal auf die Bremse getreten werden. Mit jeder Lockerung der Arbeits- und Kontaktbeschränkungen will das Rahrbacher Tavernen-Team aber wieder Fahrt aufnehmen und aufs Gaspedal treten.

Nicht ohne unsere Kneipe

Schöpf, selbst gelernter Sanitär- und Heizungs-Installateur: „Hier wird am Ende einiges an Eigenleistung drinstecken.“ Die Vorgeschichte: Nachdem der frühere Pächter der Gaststätte Rahrbacher Hof aus Altersgründen seinen Abschied erklärt hatte, wollte die Dorfgemeinschaft nicht so ohne weiteres die Segel streichen: „Ein Dorf ohne Kneipe, das wollte hier niemand. Dann haben wir uns über alternative Möglichkeiten den Kopf zerbrochen“, erinnert sich Schöpf.

Wiedereröffnung steht bevor Nach den von der NRW-Landesregierung beschlossenen Lockerungen liebäugelt auch das Team der Rahrbacher Taverne 13/13 mit der Wiedereröffnung. Nach einem Gespräch des Organisationsteams am Donnerstag, 14. Mai, soll entschieden werden, wann der Publikumsverkehr wieder starten kann. Möglicherweise schon am Freitag.

Mitentscheidend sei es gewesen, dass Ortsvorsteher und Unternehmer Christian Jung das Objekt als künftiges Wohnbauprojekt gekauft und dem Dorf für eine Testphase zur Verfügung gestellt habe. Nach dem Motto: Erst mal sehen, ob es auch klappt mit einer Dorfkneipe ohne einen professionellen Pächter. Aus dem Versuch wurde eine Erfolgsgeschichte: „Bis uns Corona dazwischen gefunkt hat, lief das einwandfrei“, sagt Schöpf.

Projekt sehr gut angenommen

Nach der Eröffnung im Mai 2019 hätten die Menschen aus dem Rahrbachtal das Projekt sofort angenommen. Anfang Juni stellte der Dorfverein den Förderantrag bei der Bezirksregierung. Die Gesamtkosten wurden auf rund 300.000 Euro kalkuliert, die Fördersumme von rund 165.000 Euro wenig später zugesagt.

Bisher gehen die Rahrbacher davon aus, dass rund 195.000 Euro bis Ende 2021 verbaut sein müssen. Dass diese Frist durch Corona vielleicht verlängert wird, ist zu vermuten. Die Gemeinde Kirchhundem steuert 30.000 Euro bei, etwas über 50.000 Euro wollen die Mitglieder des Rahrbacher Dorfvereins in Eigenleistung erbringen.

Sebastian Schöpf (rechts) und Tiefbauer Jan Hellekes aus Welschen Ennest im künftigen Eingangsbereich der Taverne 13/13. Das war am Anfang der Corona-Krise. Jetzt setzt das Bauteam auf das Ende der Beschränkungen, um mit Vollgas weitermachen zu können. Foto: Josef Schmidt / WP

Bis zur Neueröffnung ist noch eine Menge zu tun. Allein der Gewölbekeller wird mit Hilfe eines Mikrobaggers etwa einen Meter ausgeschachtet, um die notwendige Höhe zu bekommen. Zudem gilt es, die Außenwände abzufangen mit neuen Fundamenten. Schöpf: „Der Fußboden muss völlig neu aufgebaut werden, die Gas- und Wasserinstallation und die Elektrik ebenso.“

Der Dorfvereinsvorstand bestehe aus gut einem Dutzend „sehr verlässlicher Leute“, lobt der Chef des Organisationsteams. „Anders würde das auch alles nicht funktionieren.“ Darüber hinaus spüre das Organisations- und Arbeitsteam die Unterstützung des ganzen Dorfes. Schöpf: „Ich habe noch niemand getroffen, der dagegen ist.“

Der Löwenanteil der Arbeiten werde natürlich von Profis übernommen. Ein Architekt und Statiker seien an Bord, die Gewerke würden ganz offiziell ausgeschrieben.

Eröffnungstermin noch offen

Nach einem Fazit befragt, muss Schöpf gar nicht lange überlegen: „Was wir seit Mai 2019 in der Taverne im Erdgeschoss gemacht haben, wollen wir dann unten im Keller fortsetzen, nur mit anderem Charme.“Ein genauer Eröffnungstermin kann die Tavernen-Truppe noch nicht nennen. Corona lässt grüßen.

Rund um die Themen „Theke, Stühle und Bänke“ seien noch Fragen zu klären: Was wird übernommen, was neu angeschafft? Der Kicker und die E-Dartscheibe sollen auf jeden Fall auch in der neuen Keller-Kneipe ihren Platz finden.

Bleibt den Rahrbachern nur viel Erfolg zu wünschen und: Na dann prost!