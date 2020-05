Thorsten Scheen ist Bürgermeisterkandidat der UWG Wenden

Mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten zieht die UWG Wenden in den Wahlkampf. Die Mitglieder wählten bei der Versammlung in der Gesamtschule mit sehr großer Mehrheit ihren Vorsitzenden, Thorsten Scheen. Der 46-jährige ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

Scheen war schon bei der Bürgermeisterwahl 2015 als Kandidat der UWG ins Rennen gegangen und hat seit Januar 2019 das Amt des Fraktionsvorsitzenden inne. Der studierte Diplom-Verwaltungswirt verfügt über langjährige kommunalpolitische Erfahrung und ist in der Kreispolizeibehörde Olpe als Dienstgruppenleiter der Leitstelle tätig. Die UWG wolle stärkste Oppositionskraft im Gemeinderat werden und die absolute Mehrheit der CDU brechen, so Scheen.

Thorsten Scheen betonte, dass die UWG Wenden ihre Oppositionsarbeit in den vergangenen Jahren sehr ernst genommen und die Kommunalpolitik in der Gemeinde Wenden stets kritisch, aber auch konstruktiv, mitgestaltet habe. So sei der sinnvolle Kauf des Gebäudes der „Janusz-Korczak-Schule“ in Schönau, sowie der daraus resultierende Umzug der Musikschule aus Möllmicke und die Schaffung von weiteren Kita-Betreuungsplätzen in Möllmicke und Schönau auf Initiative und Antrag der UWG zurückzuführen.

Engagement für Streichung der Straßenausbaubeiträge

Das von allen Seiten viel gelobte Leader-Projekt „Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge" sei von der UWG Wenden angestoßen und vor allem durch den ehemaligen Vorsitzenden, Uli Heinrich, maßgeblich vorangetrieben worden. Und schließlich sei die UWG Wenden treibende Kraft gewesen, die gemeinsam mit dem VdK Wenden die Initiative des „Bundes der Steuerzahler NRW“ umfangreich unterstützt hat. Neben der Sammlung von rund 1000 Unterschriften habe die UWG neben einem Infostand auch eine sehr informative Podiumsdiskussion zu diesem Thema organisiert. Die Initiative habe zwar die komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht erwirken können, jedoch ist die Halbierung der Beiträge zumindest ein Teilerfolg. Dennoch werde sich die UWG Wenden gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler auch weiterhin für die komplette Streichung der Straßenausbaubeiträge einsetzen.

Die UWG Wenden gehe mit einem Team aus erfahrenen Kommunalpolitikern und vielen neuen Gesichtern, in den Wahlkampf. Die Reserveliste wird dabei von Thorsten Scheen angeführt. Heike Quast, bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende, folgt auf dem zweiten Rang. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Uli Heinrich, wird Listenplatz 3 und Ratsmitglied Heinz Zimmermann den Listenplatz 4 belegen. Auf dem Listenplatz 5 befindet sich Gerd Willeke, den meisten auch als Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Wenden bekannt. Auf den Plätzen 6 bis 9 folgen Josef Kinkel, Thomas Hillebrecht, Gerhard Jung und Rene Schürholz. Darüber hinaus ist es der UWG gelungen, mit Michaela Heinrich eine weitere Frau als Kandidatin zu gewinnen.