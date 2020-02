Hünsborn. Es wird geschunkelt, getanzt und gefeiert. Am Samstag, 15. Februar, steigt in der Dorfgemeinschaftshalle Hünsborn die Kostümparty.

Tolle Party statt Kostümsitzung in Hünsborn

Auch in diesem Jahr steigt in Hünsborn wieder die „Kostümparty“ in der Dorfgemeinschaftshalle. Der Elferrat des Dorfgemeinschaftsvereins informierte jetzt in einer Pressekonferenz über den bunten Abend. „Wir möchten, dass die Gäste viel Zeit haben, gemeinsam zu reden, zu schunkeln, zu tanzen und zu feiern“, sagte Präsident Wolfram Arns. Deswegen verzichte man, wie auch schon im vergangenen Jahr, auf eine Kostümsitzung und setze bewusst auf eine tolle Party mit reduziertem Programm und kurzweiliger Show. Die Kostümparty findet statt am Samstag, 15. Februar, und damit an dem Wochenende vor der eigentlichen närrischen Hochphase. „Damit entzerren wir die Reihe an Veranstaltungen im hiesigen Raum“, erklärte der Hünsborner Elferrat.

Mit dabei sind natürlich die „Wolpertinger“ aus Morsbach und auch die Karnevalsgesellschaft Denklingen mit ihrem Dreigestirn, dem Hofstaat und den „Pänz von der Burg“, mit denen man seit vielen Jahren einen engen Kontakt pflegt. Darüber hinaus sind es die Eigengewächse der hiesigen Region, die für Stimmung sorgen. So die Grünen Funken und die Biggejungs der Bürgergesellschaft Olpe, das Männerballett Rhode und die Roten Funken aus Schönau.

Rote Funken sind dabei

Kreis Olpe Vorverkauf gestartet Die Kostümparty steigt am Samstag, 15. Februar, in der Dorfgemeinschaftshalle. Einlass ist um 18 Uhr, die Party beginnt um 19.30 Uhr. Die besten Einzel- und Gruppenkostüme werden prämiert. Karten im Vorverkauf kosten 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Tickets bei den örtlichen Banken, in Anni´s Lottoladen, der Gaststätte „Zu den drei Königen“ sowie bei den Mitgliedern des Elferrates.

„Dass die Schönauer in diesem Jahr wieder dabei sind, freut uns ganz besonders“, betonte Wolfram Arns die inzwischen feste Freundschaft zwischen den Karnevalisten aus Hünsborn und denen aus Schönau und Altenwenden. So haben auch die Hünsborner in diesem Jahr eine alte Tradition aufleben lassen und beteiligen sich mit einem eigenen Motivwagen am Rosenmontagszug in Schönau. Unter dem Motto „Elf in einer Kiste“ werden sie sich in und mit einem überdimensionalen Bierkasten präsentieren.

Die Kostümparty ist die überhaupt einzige Karnevalsveranstaltung in Hünsborn und das Ergebnis einer langen Geschichte. Ehemals hatte die örtliche KAB in die Turnhalle der Grundschule zum Karneval eingeladen. „Das ist dann irgendwann eingeschlafen. Als vor 25 Jahren die Dorfgemeinschaftshalle gebaut wurde und wir den Dorfgemeinschaftsverein gründeten, haben wir uns entschlossen, Karneval in Hünsborn wieder aufleben zu lassen“, erzählt Wolfram Arns.

Örtliche Vereine helfen mit

Damit betrat man dann sozusagen Neuland, denn der Dorfgemeinschaftsverein bzw. der Elferrat, der sich aus diesem rekrutiert, ist eben kein klassischer Karnevalsverein, hat keine eigenen Akteure und keine eigenen Garden. Schützenhilfe holte man sich derzeit beim Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe. Seit 2000 stemmt man die Kostümparty, die bis 2018 eine Kostümsitzung war, alleine. Dabei packen die anderen örtlichen Vereine mit an - so die Qualmenden Socken, die Freiwillige Feuerwehr und die First Ladies - und auch der Erlös aus der Veranstaltung kommt letztendlich allen zu Gute. „Wir alle stehen für Hünsborn und unterstützen uns gegenseitig. Das ist Dorf“, freut sich der Elferrat und hofft auf viele Besucher.