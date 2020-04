Totschlag-Prozess Attendorn: Der dritte Verhandlungstag

Attendorn/Siegen. In der Attendorner Flüchtlingsunterkunft kam es 2019 zu einem tödlichen Vorfall. Nun sagten am dritten Verhandlungstag am Landgericht Zeugen aus.

Schon vor dem tödlichen Vorfall am 9. September 2019 gab es in der Attendorner Flüchtlingsunterkunft immer mal wieder Streitigkeiten zwischen dem syrischen Angeklagten (35) und seinem verstorbenen Landsmann (31). Das belegen unabhängige Zeugenaussagen von Bewohnern, die am dritten Verhandlungstag vor der 1. Großen Kammer des Landgerichts Siegen aussagten. Provokationen, Anschuldigungen für den IS gekämpft zu haben und handgreifliche Auseinandersetzungen, bei denen es unter anderem zu einer gebrochenen Nase gekommen sei, sollen dabei eine Rolle gespielt haben.

„Er hat behauptet, dass das Opfer, andere Bewohner und auch ich für den IS gearbeitet haben sollen“, belastete ein 30-jähriger Syrer den Angeklagten vor Gericht. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf 2017 ein Ermittlungsverfahren gegen die Personen ein, die der Angeklagte der IS-Zugehörigkeit beschuldigt hatte. Über zwei Jahre dauerten die Ermittlungen an – ohne Beweise für eine IS-Zugehörigkeit gefunden zu haben. Der Getötete soll sehr gelitten habe, so der Zeuge, da er ständig beobachtet wurde und als Verdächtiger galt.

Keine haltbaren Aussagen

Wiederholt fragte Richterin Elfriede Dreisbach, inwieweit psychische Probleme bei dem Getöteten bekannt gewesen seien. Doch die Zeugen, die vor Gericht erschienen waren, konnten dazu keine haltbaren Aussagen machen. Nur der 30-jährige syrische Mitbewohner wolle mitbekommen habe, wie der Getötete sich psychiatrische Hilfe gesucht habe – warum habe er nie gefragt.

Schon am ersten Prozesstag sagte eine Flüchtlingshelferin aus, dass der Angeklagte panische Angst vor dem 31-jährigen Opfer gehabt haben soll. Einige Bewohner bestätigten den Eindruck: Er habe „nicht normal“ gewirkt, habe provoziert und manchmal auch geschlagen. Tatsächlich sei es aber schwer nachzuweisen, inwiefern eine psychische Beeinträchtigung bei dem Opfer vorgelegen habe, so Staatsanwalt Rainer Hoppmann. Der Prozess mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung wird am 14. April fortgesetzt.