Trickbetrüger schlagen im Kaufland in Olpe zu

Olpe. Trickbetrüger haben im Kaufland in Olpe zugeschlagen. Ein 84-jähriger vermisst plötzlich 200 Euro im Geldbeutel.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Trickbetrügern. Aktueller Fall: Im Kaufland auf der Martinstraße in Olpe hat sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr ein solcher Trickbetrug ereignet. Ein 84-Jähriger wurde von einem Mann gebeten, ihm Geld für den Kaffeeautomaten zu wechseln. Der Senior kam der Bitte nach und wechselte zwei Euro in Münzgeld. Nach dem Geldwechseln stellte er fest, dass 200 Euro in Scheinen aus seiner Geldbörse fehlten.

Die Masche der Trickbetrüger ist bei dem sogenannten „Wechselgeldtrick“ immer ähnlich: Täter fragen nach Geld für beispielsweise den Einkaufswagen oder den Parkscheinautomaten. Dafür sprechen sie vorrangig ältere Menschen an und verwickeln diese in Gespräche. Sie nutzen dann einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und entnehmen das Geld aus dem Portemonnaie.

Auf andere Wechselgeldstellen verweisen

Aller Hilfsbereitschaft zum Trotz rät die Polizei, stets vorsichtig zu sein. Am besten entscheiden die Angesprochenen selber, ob Sie der Bitte nachkommen oder alternativ auf andere Wechselstellen, wie zum Beispiel die Supermarktkasse, zu verweisen.

Wer glaubt, Opfer von Trickbetrügern geworden zu sein, wird gebeten, umgehend Anzeige zu erstatten. Weitere Information zum Thema Trickbetrug gibt es auch auf der Internetseite der Polizei:

