TV-Koch Stefan Marquard besucht die Sekundarschule Olpe

„Das erste Tablett ist fertig“, ruft Aziza durch die Mensa der Sekundarschule Olpe. Sie trägt eine Kochmütze und eine Schürze, vor ihr stehen einige Dessertgläser, feinsäuberlich mit Schokostreuseln dekoriert. „Stell es ruhig hier vorne ab“, antwortet Stefan Marquard freundlich und reicht dem elfjährigem Mädchen ein Löffel zum Probieren. Der Fernsehkoch zeigt den Kindern heute, wie Essen gesund und schmackhaft zubereitet wird. Unsere Zeitung dufte dem Profi und seiner jungen Küchen-Mannschaft über die Schulter schauen. Was wohl das Geheimnis seiner Kochmethode ist?

TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule 1 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Wer möchte Zucchini schälen? Die Kinder sind mit Freude dabei. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Stefan Marquard zeigt den Kindern, wie sie beim Schneiden auf ihre Finger aufpassen. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Tessa, Aziza und Lisa (von lins) kümmern sich um das Dessert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Stefan Marquard Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Jana ist sieben Jahre alt und kocht zuhause gern mit ihrem Papa. Olpe Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Gesundes Essen steht auf dem Speiseplan. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Gesundes Essen steht auf dem Speiseplan. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 18 TV-Koch Stefan Marquard zu Besuch in Olper Sekundarschule Die Kinder sind mit viel Freude dabei, als TV-Koch Stefan Marquard ihnen zeigt, wie gesundes Kochen funktioniert. Foto: WP Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In der Mensa-Küche herrscht dichtes Gedränge. Kinder aus der Sekundarschule Olpe-Drolshagen, der Gallenberg-Grundschule, des Kindergarten St. Cyriakus Rhode und des Kindergarten St. Nikolaus Lütringhausen wollen am liebsten alle sofort an die Kochtöpfe. 20 Kinder in zwei Gruppen machen heute mit. Aber Stefan Marquard und das Mensa-Team haben den Überblick. „Was macht ihr, wenn euch ein Messer aus der Hand fällt“, fragt der Profi-Koch in die Runde. „Fallen lassen oder fangen?“ Die kleinen Nachwuchs-Köche mit ihren Haar-Hauben auf dem Kopf antworten zögerlich. „Wie? Ihr wollt meine tollen Messer fallen lassen?“, reagiert Stefan Marquard gespielt empört. Aber natürlich haben die Kleinen recht. Die Sicherheitseinweisung muss sein, bevor es in die Küche geht.

Dort wird dann fleißig geschnippelt. Karotten, Zucchini, Tomaten – alles wird in kleine Stücke zerteilt. Und das in großen Mengen. Schließlich müssen heute 500 Portionen zubereitet werden – zwei Hauptgerichte mit Nachtisch. Eine vegetarische Bolognese mit Nudeln und Salat, Hühnchengeschnetzeltes mit Reis und Salat sowie das Quark-Dessert stehen auf der Speisekarte. Tessa nascht gerade von dem Dessert. Und ist begeistert. „Zuhause helfe ich der Mama auch schon mal“, erzählt die Sechstklässlerin aus Olpe. „Sowas würde ich gern öfter in der Schule machen.“ Währenddessen ist die siebenjährige Jana von der Gallenberg-Grundschule mit dem Salat beschäftigt. „Es macht richtig Spaß“, sagt das Mädchen und strahlt. „Zuhause backe ich immer mit der Mama, mit dem Papa koche ich.“

Seine kleine Agenten

Es sind genau diese Reaktionen, die sich der Fernsehkoch wünscht. Für ihn sind die Kinder „kleine Agenten“, die infiziert mit der Freude am gesunden Kochen ihre Eltern zuhause anstecken. „Was ganz wichtig ist, für mich sind die Kinder vollwertige Teammitglieder“, sagt er. „Sie dürfen alles selber machen. Ich rede mit ihnen Klartext. Dann fühlen sie sich wie die Kings. Wenn sie zu kurz sind,um über die Arbeitsplatte zu schauen, gibt es halt eine Kiste auf dem Boden.“

Im Fokus steht natürlich die gesunde Ernährung in der Mensa – aber auch die Wirtschaftlichkeit beim Kochen. Stefan Marquart hat eine einfache Methode entwickelt, mit der jeder die Lebensmittel so zubereiten kann, dass möglichst alle wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben. So werden zum Beispiel Fisch und Fleisch bei niedrigen Temperaturen zubereitet – dann gibt es auch kaum Gewichtsverlust und das Eiweiß bleibt erhalten. „Alle Soßen heute bestehen zu 100 Prozent aus Gemüse, kein Rahm und keine Butter“, erklärt der Profi-Koch weiter. „Da kommt nur ein bisschen Kokos- und Mandelmilch rein, die Soße wird mit Flohsamen gebunden. Das ist eine zeitgenössische Ernährung für die Kinder, auf die sie auch Bock haben.“

Ein nachhaltiges Projekt

Stefan Marquard und die Knappschaft haben im Rahmen des Projektes „Sterneküche macht Schule“ in den vergangenen vier Jahren bundesweit mehr als 70 Schulen besucht. Es geht nicht nur darum, Kinder mit der gesunden Ernährung vertraut zu machen, sondern auch der Küchencrew zu zeigen, wie sie effizienter einkaufen, schonender zubereiten und so frisches Essen auf den Mensatisch bringen können. Ein Projekt, dass bei den Schulen und beim Mensaverein auf breite Zustimmung stößt. „Es ist sehr motivierend für die Kinder, wenn sie selber schneiden und abschmecken dürfen und so lernen wie gesundes Kochen funktioniert“, freut sich Anke Olberts, Leiterin der Gallenberg-Grundschule.

In der Mensa der Sekundarschule Olpe ist gerade Pause. Die Portionen für den heutigen Tag sind fertig, werden gleich in die Grundschule und in die Kindergärten gefahren. Bis die Sekundarschüler zum Essen in die Mensa kommen dauert es noch ein bisschen. Zeit genug, schon mal das Essen für den morgigen Tag vorzubereiten. Eifrig holen die Kinder die nächsten Zutaten aus der Vorratskammer.