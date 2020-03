„Udo’s Fashion Werkstatt“: Herrenladen eröffnet in Attendorn

Attendorn. Ein Geschäft für die Männer: Der Attendorner Udo Wagner (57) macht sich an der Wasserstraße in Attendorn mit Herrenbekleidung selbstständig.

Udo Wagner ist zweifelsfrei ein Fachmann. Seit etwa 40 Jahren arbeitet der gelernte Einzelhandelskaufmann aus Attendorn als Modeverkäufer, zuletzt im Angestellten-Verhältnis bei „Schuster ProFashion“ an der Kölner Straße. Dort verdiente er rund 14 Jahre lang sein Geld, ehe sich Inhaber Michael Schuster Ende Oktober 2019 aus Altersgründen zurückzog und sein Geschäft dicht machte. Damit war auch für Wagner – zumindest vorerst – Schluss.

Doch nun kehrt er auf die Verkaufsbühne zurück und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Vermutlich kommende Woche Freitag, am 13. März, eröffnet der 57-Jährige ein Fachgeschäft für Herrenmode an der Wasserstraße 9 neben der Tedi-Filiale in der Attendorner City. Bis zuletzt konnten sich hier die Damen „by Tiffany“ stilvoll einkleiden.

Einige Fachgeschäfte von der Bildfläche verschwunden

„Ich kann einfach nichts anderes“, berichtet Wagner mit einem Augenzwinkern im Gespräch mit dieser Redaktion. Um schließlich mit ernster Miene fortzuführen, dass in Attendorn in den vergangenen Jahren immer mehr Fachgeschäfte mit Herrenbekleidung von der Bildfläche verschwunden seien. Diesem Trend wolle er nun entgegenwirken und den Einzelhandelsstandort in Attendorn, der in der jüngeren Vergangenheit Größen wie „Schuster ProFashion“ und „Schuh Hoberg“ verlor, stärken.

Dass er erfolgreich sein wird, davon ist sein ehemaliger Chef überzeugt. „Udo Wagner war bei uns von Anfang an dabei und ist ein sehr guter Verkäufer mit hoher Fachkompetenz. Wer stilsichere, gute und ehrliche Beratung in Sachen Herrenbekleidung sucht, hat nun wieder eine neue Anlaufstelle in Attendorn. Mit seinem Sortiment ergänzt er die Angebotsvielfalt des Attendorner Einzelhandels sinnvoll“, erklärt Michael Schuster. Ähnlich lobend äußert sich Bürgermeister Christian Pospischil: „Das sind gute Nachricht. Wir freuen uns, dass Udo Wagner unternehmerisch tätig wird. Er steht für eine gute Beratung und ist in Attendorn sehr bekannt.“

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und freitags von 9.30 Uhr bis 18, samstags von 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Ein besonderer Tag soll der Donnerstag werden. Dann öffnet Wagner nämlich von 11 Uhr bis 20 Uhr, um gerade den Männern, die zum Beispiel nach der Arbeit in Ruhe einen neuen Anzug anprobieren wollen, die Gelegenheit dazu bekommen. Die Verkaufsfläche beläuft sich auf rund 100 Quadratmeter

Die Vorarbeiten vor der baldigen Eröffnung sind weitestgehend erledigt, eigentlich fehlt jetzt nur noch die Ware, auf die Wagner voller Vorfreude wartet. Im Übrigen wäre sein Vorhaben wohl nicht zustande gekommen, wenn der 57-Jährige nicht derart faire Mietverhältnisse vorgefunden hätte, betont er ganz ausdrücklich.

Start mit Frühjahrskollektion

Die Herren der Schöpfung können sich in Zukunft in „Udo’s Fashion Werkstatt“ mit Anzügen und klassischen Hemden oder auch mit sportlicheren Oberteilen und Jeans einkleiden, natürlich zunächst in der Frühjahrskollektion.

„Ich möchte meine Kunden anziehen und nicht verkleiden“, weist der Attendorner auf den Anspruch an sein eigenes Sortiment hin. Als Blickfang für die Passanten, die durch die Wasserstraße künftig gehen und einen Blick in den neuen Herrenladen werfen, dient übrigens ein alter Roller aus Indien, der es Wagner angetan hat. Und seine Verkaufstheke wird eine alte Werkbank sein. Im Mittelpunkt steht aber natürlich seine Herrenmode.