Uli Stahl vom SC Drolshagen: Wie sich Karneval verändert hat

Karneval in der Rosestadt – ein Fest, das seit fast drei Jahrzehnten fest mit dem Namen Uli Stahl verbunden ist: Der 55-jährige Polizei-Hauptkommissar gehört zu den festen Größen beim Sport-Club Drolshagen und ist Vorsitzender des Festkomitees, das die beiden großen Karnevalsveranstaltungen donnerstags und samstags federführend organisiert. Am heutigen Samstag Abend steigt die große Sitzung in der Vierjahreszeiten-Halle auf dem Festplatz Lohmühle. Einige Tage vorher stand uns der Chef-Organisator Rede und Antwort.

Wie lange genau organisieren Sie die große Drolshagener Karnevalssitzung?

Uli Stahl: In diesem Jahr werden es 28 Jahre.

Wie sind Sie damals dazu gekommen?

Wie die Jungfrau zum Kinde. 1992 war keiner mehr da, der es in die Hand nehmen wollte, und dann hab’ ich es übernommen.

Wer hat den Karneval vorher organisiert?

Früher lief das über die Altherrenabteilung des Fußballs.

Warum kümmert sich ein Sportverein um den Karneval?

Früher war das ja noch eine Zusammenarbeit zwischen TuS 09 und dem SC, die hatten die Idee, einen karnevalistischen Sportlerball mit eigenen Leuten zu machen. Der SC steht für den Fußballsport, der TuS 09 für Handball und Leichtathletik.

Kreis Olpe Zur Person Uli Stahl, in Drolshagen geboren und aufgewachsen, ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Hauptberuflich ist er Polizeihauptkommissar bei der Kreispolizeibehörde in Gummersbach. Seine Hobbys: Skifahren und Ehrenamt.

Für die, die nicht aus Drolshagen kommen: Gibt es diese beiden Vereine schon immer?

Wir waren früher ein Verein, und der Fußballverein hat sich vom TuS abgelöst. Das war vor fast 55 Jahren. Die Trennung verlief einvernehmlich und hatte auch nichts mit dieser Veranstaltung zu tun. Bis in die 80-er Jahre haben TuS und SC den Karneval auch noch zusammen organisiert.

Und ab wann und warum hat es der SC irgendwann alleine übernommen?

Die Sitzung fand früher im St.-Clemens-Haus statt, und das war irgendwann einfach zu klein. Wir konnten nach einem Umbau des Clemenshauses nur noch rund 250 Sitzplätze stellen, und die Weiberfastnachtsfrauen hatte alleine schon 500 Mitglieder. 2001 entschlossen wir uns, ein großes Zelt auf dem Festplatz Lohmühle aufzustellen. Dort haben wir über zehn Jahre lang auch toll gefeiert – mit teilweise mehr als 600 Besuchern.

Hat sich der Karneval in den vielen Jahrzehnten denn verändert?

Ja, wir haben es so um 2010 bemerkt, dass das mit dem traditionellen Programm wackelte. Die eher alte Zuschauergarde, die wollten Büttenredner, eher eine Veranstaltung mit richtigem Prunksitzungs-Charakter. Obwohl wir nie einen Prinzen hatten. Aber dafür machten die Frauen natürlich bei uns mit, und wir haben denen geholfen, bei ihrer Veranstaltung rund um den Altweiberumzug, damit die feiern konnten, ohne sich um das ganze Drumherum kümmern zu müssen.

Dafür braucht man aber eine richtige Mannschaft, um mal den Sportjargon zu bemühen.

Ja natürlich. Wir haben ein sechsköpfiges Festkomitee, das Hand in Hand arbeitet.

Sie sprachen einen Wandel in der Art des Feierns an. Was genau funktionierte an den Sitzungen nicht mehr?

Der Sitzungs-Charakter war nicht mehr gewollt. Darauf mussten wir reagieren. Früher hatten wir eigene Büttenredner, wir hatten eigene Tanzgruppen, Vorträge, Turnvorführungen, aber auch auswärtige Büttenredner, Comedians und so weiter. Und dann gab es das Phänomen, dass die vorderen Reihen noch zugehört und aufgepasst haben, die hinteren Reihen aber ihre eigene Party feierten, mit entsprechender Lautstärke.

Prozentual geschätzt – wie viele haben zugehört, wie viele Party gefeiert?

Etwa 30 Prozent haben zugehört, 70 Prozent haben ihre eigene Party gefeiert. Das ging so weit, dass der von uns verpflichtete bekannte Bauchredner Fred van Halen aus Köln, der mit einer sprechenden Puppe auftrat, in den Saal rief: Schnauze!

Ist das ein durchgängiger Trend in der närrischen Szene?

Ich kann von einem Beispiel berichten, das dieses Jahr in Wipperfürth passiert ist. Da ist das Duo Klaus und Willi aufgetreten, das wir auch schon bei uns hatten. Zweimal sogar. Klaus Rupprecht ist Bauchredner, der einen kleinen Affen, den Willi, auf der Schulter sitzen hat. Und nach dem zweiten Auftritt bei uns hat er gesagt: Ich kann hier nicht mehr hinkommen. Es ist zu laut. Das war schon vor 2011. In Wipperfürth ist er jetzt vorzeitig von der Bühne gegangen, weil es zu laut war. Und das wird auch aus den Hochburgen berichtet.

Eigentlich schade, oder?

Die Leute wollen keine Sitzung mehr. Sie wollen nicht mehr zuhören, sie wollen feiern. Party ist angesagt.

Das ist aber eigentlich nicht die Seele des Karnevals.

Nein. Zur Seele des Karnevals gehören Büttenreden. Aber man merkt es ganz deutlich: Sobald eine Tanzgruppe kommt mit einem modernen Hit, stehen die Zuschauer Kopf. Das kommt an. Drolshagen hat noch ein anderes Phänomen. Viele Leute treffen sich schon einige Zeit vor der Sitzung und trinken schon ein Bierchen zusammen. Das lockert natürlich die Zunge. Nach fünf, sechs, sieben Bier haben die Zuschauer während der Sitzung ihre eigene Unterhaltung und sorgen für einen Geräuschpegel, der eine Büttenrede überflüssig macht.

Eine Alternative wäre vielleicht eine kleine Sitzung speziell für Büttenreden oder ähnliche kabarettistische Wortbeiträge.

Theoretisch ja, aber damit können zwei oder drei professionelle Büttenredner nicht finanziert werden.

Was kosten gute Büttenredner eigentlich?

Drei Büttenredner so zwischen 1500 und 2000 Euro. Also im Schnitt um die 600 bis 700 Euro pro Künstler, wenn man richtig gute haben will.

Dann kann man als Büttenredner im Karneval ja richtig Geld verdienen?

Ja natürlich. Die reisen herum, von einer Sitzung zur nächsten, sind dann aber auch geschlaucht. Burn-outs sind nicht selten. Willibert Pauels, ne bergische Jung, ist ein Beispiel dafür, aber auch Marc Metzger, dä Blötschkopp. Beide haben sich aber wieder gefangen. Pauels ist übrigens auch mal bei uns aufgetreten und hat im Zelt eine Strophe aus dem Gotteslob gesungen. Als Diakon kannte er die auswendig, und da hat das ganze Zelt mitgesungen. So etwas geht in Drolshagen natürlich auch. Er sagte nur: Das ist unglaublich hier.

Warum hat das Festkomitee beschlossen, die große Sitzung nicht mehr am Großsamstag vor Rosenmontag zu machen, sondern zwei Wochen vorher?

Das hat einen plausiblen Grund. Die Weiberfastnacht und der darauffolgende Samstag liegen einfach zu nah beieinander. Die Frauen, die donnerstags richtig Gas gegeben haben und bei uns ja auch richtig mitfeiern sollen, hatten keine Pause mehr. Als wir bemerkten, dass Frauen bei uns wegblieben, haben wir nachgehakt und die Antwort bekommen: Wir schaffen das einfach nicht.

Wann ist die Entscheidung gefallen?

Vor zweieinhalb Jahren. Es ist jetzt das zweite Mal, dass samstags zwei Wochen vor Großsamstag bei uns gefeiert wird. Allerdings haben wir festgestellt, dass das bei einigen noch nicht so richtig angekommen ist.

Können denn heute Abend auch noch Karten an der Abendkasse gekauft werden?

Ja klar, jeder ist willkommen.

Zufrieden mit dem neuen Termin?

Im Großen und Ganzen ja. Schade ist nur, dass zur gleichen Zeit der Bürgerball in Olpe stattfindet. Wir haben ja auch Karnevalisten aus Olpe bei uns. Unser amtierender Schützenkönig muss leider mit seinem Verein den Bürgerball besuchen. Da habe ich auch Verständnis für. Wir müssen den Drolshagenern jetzt erklären, dass es am neuen Termin besser ist und dass wir so auch weitermachen wollen.

Worauf dürfen sich die Besucher der Sitzung besonders freuen?

Auf den Besuch der Karnevalisten aus Bielstein aus dem Oberbergischen. Die Bielsteiner haben ein eigenes Dreigestirn. Das ist ein sehr authentischer großer Verein mit Tanzgruppen – rund 50 Närrinnen und Narren werden erwartet. Die Präsidiumsmitglieder stellen sich einzeln vor. Jeder hat seinen eigenen Hit, verbreiten richtig gute Stimmung. Angepasst ans Programm haben wir auch die Sitzplätze. Das werden nur noch 240 sein, zu Gunsten von Stehtischen.

Es gibt also keine einzige Büttenrede?

Nur einen Comedian, am Anfang des Programms. Das ist Sascha Groß, den wir über die Agentur Holliwald von Wolfgang Hüsch aus Olpe-Neger verpflichtet haben. Ein Stand-up-Komödiant, der auch zaubert und das Publikum integriert.

Wie lange dauert die Sitzung?

Bis etwa 22 Uhr, also etwa drei Stunden. Um 19.11 Uhr zieht das Damen-Präsidium ein.

Was ist ihre schönste Erinnerung der ganzen Jahre?

Dass man mit so vielen Leuten feiern kann, ohne dass etwas passiert. Das ist uns fast immer gelungen. Jung und Alt zusammen, ohne schlimme Zwischenfälle. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz.

Was heißt fast? Gab es auch unschöne Ereignisse?

Die schlechteste Erinnerung habe ich an Vorfälle bei einer der letzten Feiern im Festzelt so um 2010. Da hatten wir einen Sicherheitsdienst verpflichtet, der dann wieder andere Leute im Auftrag verpflichtet hatte. Und diese Leute, ganz üble Burschen, haben unsere Gäste angegriffen, teilweise grundlos. Ganz fürchterlich.

Wie sieht die Situation rund um die Festhalle aus. Gibt es noch Knies mit den Nachbarn?

Es gibt noch vereinzelte Beschwerden, aber insgesamt hat sich der Ärger gelegt.

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften für die nahe Zukunft, was wäre das?

Wir müssen junge Leute für unsere Sache begeistern. Wir haben einen 25-Jährigen im Festkomitee, der ist sehr engagiert und agil. Aber es gibt bei uns im Verein auch Damenmannschaften, und von dort erhoffe ich mehr Unterstützung. Sie müssen aktiver werden und sich einbringen.

Wenn es in Drolau dann doch noch einmal einen Prinz Karneval geben sollte, wäre das was für Sie?

Warum nicht. Mein früherer SC-Vorsitzender Joachim Stachelscheid hat immer schon zu mir gesagt: Da kommt er, der Prinz Karneval von Drolshagen.