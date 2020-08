Unaufmerksam: Auffahrunfälle in Olpe und Lennestadt

Olpe/Lennestadt. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall in Lennestadt auf der B 517, wenig später ereignet sich ein ähnlicher Unfall auf der L 512 bei Kirchesohl.

Am Mittwoch ereigneten sich am Vormittag gleich zwei Auffahrunfälle in Olpe und Lennestadt. Gegen kurz vor neun Uhr fuhren zunächst zwei Autos auf der B 517 in Altenhundem in Fahrtrichtung Helmut-Kumpf-Straße. Vor einem Fußgängerüberweg musste der vorausfahrende 70-Jährige seinen Pkw anhalten. Dies bemerkte der ihm folgende 63-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Der 70-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Drei Stunden später, gegen 12 Uhr, verletzte sich eine 23-Jährige auf der L 512 in Höhe der Ortschaft Kirchesohl. Sie fuhr in Richtung Olpe und beabsichtigte nach links, Richtung Ruderverein, abzubiegen und musste daher anhalten. Eine ihr folgende 30-jährige Fahrerin sah dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.