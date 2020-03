Unfall in Repe: 56-Jähriger kippt mit Trecker um

Repe. Am Samstagnachmittag ist ein 56-Jähriger in Repe mit seinem Hoflader umgekippt. Bei dem Unfall klemmte er sich den Fuß ein.

Ein 56-Jähriger musste am Samstagnachmittag nach einem Unfall von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann hat mit einem so genannten Hoflader in einem Wildgehege an der Biggeseestraße in Attendorn-Repe gearbeitet. Dabei stürzte der kleine Trecker nach links und klemmte den Fuß des Mannes ein.

Rund 40 Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Attendorn und Helden war mit rund 40 Einsatzkräften angerückt. Mittels technischen Geräten arbeiteten die Einsatzkräfte an dem Hoflader, befreiten den Fuß des Mannes schlussendlich. Mit einem Notarztwagen wurde der 56-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der Notarzt war mit dem Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle geflogen worden. Der Mann erlitt am Bein schwere Verletzungen.