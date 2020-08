Unwetter: Kaum Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Olpe

Autos stehen nach starken Regenfällen am Samstag in Dortmund im Wasser. Ein Unwetter mit Starkregen hat in Teilen von Nordrhein-Westfalen zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Im Kreis Olpe bleibt es ruhig.

Kreis Olpe. Lediglich in Wenden muss die Feuerwehr zu kleineren Unwetter-Einsätzen ausrücken. So läuft etwa in Hünsborn eine Garage mit Wasser voll.

Starke Regenfälle haben in Nordrhein-Westfalen zu vielen Feuerwehr-Einsätzen am Wochenende geführt. Der Kreis Olpe blieb hingegen weitgehend verschont. Am Samstag musste lediglich die Feuerwehr der Gemeinde Wenden zu kleineren Unwettereinsätzen ausrücken. In Hünsborn stand eine Garage unter Wasser, die Löschgruppen pumpten dort das Wasser ab.

In einem Wendener Discounter drang etwas Wasser durch die Decke, laut Angaben der Wehr auf ihrer Facebook-Seite aber alles halb so wild, so dass ein Feuerwehr-Einsatz nicht nötig war. Die Wendebachstraße stand zudem nach einem Rohrbruch unter Wasser. Alle anderen Feuerwehren des Kreises erlebten bislang (Stand Sonntagmittag) ein ruhiges Wochenende.