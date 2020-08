VfR Rüblinghausen bekommt 63.098 Euro für Sportlerheim

Das Sportlerheim am Sportplatz in Rüblinghausen wird modernisiert.

Rüblinghausen. Der VfR Rüblinghausen bekommt für die Sanierung seines Sportlerheims 63.098 Euro vom Land.

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat am Dienstag weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Unter den 750 Vereinen in NRW, die gefördert werden, ist auch der VfR Rüblinghausen 1909. Der Verein bekommt für die energetische Modernisierung des Sportlerheims und einen Ersatzneubau für Sanitäranlagen, einen Versorgungs- und Schiedsrichter- und einen Betreuerraum eine Förderzuschuss in Höhe von 63.098 Euro.

Die Staatssekretärin sagte bei der Vorstellung, „ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.