VWS reagiert: Einstieg in Busse nicht mehr vorne

Wie Günter Padt, Geschäftsführer des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS), auf Anfrage bestätigte, sei die bisherige umstrittene Regelung, in VWS-Bussen (Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd) vorne beim Busfahrer einzusteigen, heute Morgen gekippt worden. Padt: „Wir haben mit VWS-Chef Klaus-Dieter Wern vereinbaren können, dass auf den vorderen Einstieg in den Bussen, auch bei den Auftragsunternehmen, ab sofort verzichtet wird.“ Die Kostenfrage, also der Einnahmeverlust durch den ausbleibenden Fahrscheinverkauf beim Busfahrer, sei nicht geklärt worden. Eine Kostenübernahme durch den ZWS gebe es nicht. Ein Sprecher der VWS bestätigte die Änderung der Einstiegsanordnung auf Anfrage.

Padt: „Die Bundesregierung hat ja erklärt, einen Schutzschild unter anderem für Taxiunternehmen aufzuspannen. Das sollte dann auch für Busgesellschaften im ÖPNV gelten.“ Fahrkarten für die Strecken der VWS, so Padt, könnten Buskunden an allen Verkaufsstellen erwerben, die unter anderem auf der Homepage der VWS aufgelistet seien: https://www.vgws.de/wp-content/uploads/VGWS_Verkaufsstellen.pdf