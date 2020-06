Walter Mennekes Mitglied im Aufsichtsrat der Leipziger Messe

Kirchhundem. Neuer Job für Walter Mennekes. Der Kirchhundemer Unternehmer ist ab sofort Mitglied des Aufsichtsrats der Messe Leipzig.

Walter Mennekes (72), geschäftsführender Gesellschafter der MENNEKES Gruppe, Kirchhundem, langjähriger Vorsitzender und heute Ehrenvorsitzender des AUMA, dem Verband der deutschen Messewirtschaft, ist ab sofort Mitglied des Aufsichtsrates der Leipziger Messe GmbH. Das teilte die Messegesellschaft am Dienstagmorgen mit.

Walter Mennekes trat 1975 in die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG ein, die er als geschäftsführender Gesellschafter bis heute führt. Das 1935 gegründete Unternehmen hat den europäischen Ladestecker-Standard für Elektrofahrzeuge entwickelt und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Industriesteckvorrichtungen. MENNEKES beschäftigt 1200 Mitarbeiter in über 90 Ländern, davon zwei Drittel in Deutschland. Zu den Standorten gehört auch Neudorf (Sehmatal) in Sachsen. Walter Mennekes ist daher dem Freistaat auch persönlich besonders verbunden und wurde 2018 zum Ehrenbürger der Gemeinde Sehmatal ernannt.

20 Jahre im Verband der Deutschen Messewirtschaft

Walter Mennekes gehörte rund 20 Jahre dem Vorstand des AUMA an und war 2013 bis 2019 dessen Vorsitzender. Er wurde anschließend zum Ehrenvorsitzenden des AUMA gewählt. Neben anderen Ehrenämtern ist er Mitglied im Vorstand der Nationalen Plattform Elektromobilität, zweiter Vizepräsident des FC Bayern München e. V. und gehört dem Stiftungsrat der Deutschen Sporthilfe an. Walter Mennekes ist Träger des Verdienstkreuzes erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen.

Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Leipziger Messe GmbH: „Walter Mennekes zählt zu den großen deutschen Unternehmerpersönlichkeiten. Als langjähriger Vorsitzender des Verbandes der deutschen Messewirtschaft und erfahrener Aussteller ist er ein sehr profunder Kenner des Messewesens. Ich freue mich daher, dass er die Leipziger Messe künftig mit seinem Wissen und seinem Rat bereichern und voranbringen wird.“