Wegen Corona: Britta’s Reisebüro in Lennestadt gibt auf

Viele schöne Momente und Tage hat Britta Silva, Inhaberin von Britta`s Reisebüro in Altenhundem, erlebt. Der heutige Mittwoch ist der traurigste Tag seit der Gründung des Unternehmens vor 25 Jahren.

„Liebe Kunden, durch den Ausbruch der Corona-Pandemie sehe ich auf absehbare Zeit keine Geschäftsgrundlage mehr für mein Reisebüro. Daher habe ich mich entschlossen mein Reisebüro zu schließen“, teilte sie gestern ihren Kunden mit. Damit trifft die Pandemie im Kreis ein erstes prominentes Unternehmen, denn das beliebte Reisebüro In den Höfen in Lennestadts City war eine Institution im Ostkreis.

Keine Hilfe in Sicht

Die 45-jährige Inhaberin ist überzeugt, dass es bald weitere treffen wird, denn eine ausreichende staatliche Hilfe und Unterstützung für Kleinunternehmen wie Reisebüros ist nicht in Sicht. Und auch, wenn die Reisebeschränkungen nun nach und nach gelockert werden, würde das an der grundsätzlichen Situation nicht viel ändern, ist Britta Silva überzeugt.

Kern des Problems ist das übliche Provisionssystem. Alle Reisebüros arbeiten mit größeren Reiseveranstaltern zusammen, der Größte davon ist der TUI-Konzern. Der Kunde zahlt direkt an den Veranstalter, dafür erhält das Büro seine Provision. In „normalen Zeiten“ funktioniert das, nicht aber in Zeiten wie jetzt in der Corona-Krise. Denn bei der Stornierung der Reise aufgrund der Corona-Pandemie muss das Reisebüro die gesamten Provisionsgelder in absehbarer Zeit zurückzahlen. Und dies betrifft zur Zeit alle Buchungen des Reisebüros. Britta Silva: „Gleichzeitig haben wir keine neue Einkünfte und das bei laufenden Kosten.“

Um in dieser Situation allein weiterzumachen, müsste sie nun einen größeren Kredit aufnehmen, ohne genau zu wissen, wie und wann es weitergeht. „Schön wäre es, wenn für uns jetzt irgendwo ein Rettungsschirm wäre, aber den gibt es für uns Kleine nicht, sondern nur für die Großen“. Von mehreren Bundestagsabgeordneten, die sie angeschrieben hat, bekam sie nur Durchhalte-Schreiben zurück. „Reisebüros haben in Deutschland einfach keine Lobby“, sagt Britta Silva.

Abenteuer ohne Perspektive

Auch Hilfe aus dem TUI-Konzern, zum Beispiel durch den Verzicht von Provisionsrückzahlungen, ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Reiseveranstalter ist seit Beginn der Krise selbst für Kunden nicht mehr erreichbar, verlangt aber von seinen Vertragspartnern, also den Reisebüros, dass sie die stornierten Reisen rückabwickeln - und zwar komplett kostenlos.

Dieses Abenteuer ohne Perspektive will sich Britta Silva sich und ihrer Familie nicht antun. In der letzten Woche traf sie schweren Herzens den Entschluss, ihr Büro zu schließen. Sie kündigte ihrem fünfköpfigen Team (darunter zwei Auszubildende) und den Reiseveranstalter die Agenturverträge. Einen Tag später wurde ihr bereits der Zugriff auf die Buchungen gesperrt. Sie kann ihren Kunden deshalb kaum noch helfen, selbst wenn sie wollte. TUI hat ihr noch nicht einmal einen Kontakt oder Ansprechpartnern genannt, an denen sich die Kunden bei Fragen wenden können.

Keine Hoffnung auf bessere Zeiten

„Ich möchte herzlich für die vielen netten Gespräche und Ihre langjährige Treue bedanken und Euch von Herzen alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen“, schreibt sie ihren Kunden zum Abschied. Einen Re-Start in besseren Zeiten kann sich die Unternehmerin nicht vorstellen. Sie glaubt nicht, dass sich die Agentur-Konditionen ändern und das eine Normalisierung des Reisemarktes in Kürze ansteht. Sie selbst sucht nun eine neue Herausforderung.