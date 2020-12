Weihnachten: So feiert der neue Eremit auf der Dörnschlade

Wenden/Dörnschlade. Pater Norbert Cuypers sehnt sich nach Stille. Deswegen ist er auf die Dörnschlade bei Wenden gezogen: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Pater Norbert Cuypers SVD ist der neue Eremit im Marienwallfahrtsort Dörnschlade. Die Klause stand, nachdem Schwester Gertrud, die sich über 36 Jahre um die Wallfahrtsstätte kümmerte, am 12. Juni 2019 starb, leer. Diese Tatsache eröffnete Pater Norbert neue Möglichkeiten. Er ist Mitte November gerne hierhin gezogen, denn der 56-jährige Ordenspriester brannte schon seit mehreren Jahren nach mehr Schweigen und Stille in seinem Alltagsleben.

Nachdem er sich erstmals im Sommer diesen Jahres den Wallfahrtsort angesehen hat, stellte er fest: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Der Ordensgeistliche ist überaus erstaunt, wie viele Leute täglich für einen Moment der Besinnung und des Gebetes hier hinkommen. „Und trotzdem ist es immer still“, stellt Pater Norbert - der sich mit den Menschen, die hier hinkommen, verbunden fühlt - fest. Die zahlreichen Anliegen, die auf den Fürbittzetteln erwähnt sind und in das Gebetskästchen geworfen werden, trägt der Pater in seinem täglichen, stillen Gebet Gott vor.

Mit offenen Armen war der Steyler Missionar im Wendener Land empfangen worden. Ein Beispiel: Im Advent fand er vor seiner Klause ein kleines Geschenk mit selbstgebackenem Spritzgebäck, einem Teebeutel, einer Kerze, einer Geschichte und einem Kärtchen, auf dem handschriftlich stand: „Wir wünschen Ihnen alles Gute mit den Menschen, vor allem mit uns Wendschen.“

Pater bei Deutschlandfunk Kultur zu hören

Im Gespräch mit unserer Redaktion weist Pater Norbert in dieser schwierigen Zeit darauf hin, dass vieles wegfällt, das Eigentliche wird dadurch aber freigesetzt: Die Menschwerdung Gottes. Das Jesuskind kommt gerade deswegen als ein Hoffnungszeichen. Auch an den Weihnachtsfeiertagen ist die Kapelle auf der Dörnschlade von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr geöffnet. Er ist frohen Mutes, Weihnachten auf der Dörnschlade zu verbringen. In seiner Klause möchte der Geistliche dann, wie er sagt: „In der Stille mit Gott gestillt zu werden, so wie das Kind ruhig wird, wenn es von der Mutter gestillt wird.“

Im Pastoralverbund Wendener Land wird er beim Lesen von Eucharistiefeiern aushelfen. Zum Beispiel am Heiligen Abend um 18 Uhr in Altenhof, am zweiten Weihnachtstag um 9 Uhr in Hünsborn und am Sonntag, 27. Dezember, um 10.30 Uhr in Wenden. Auf der Dörnschlade ist an diesen Tagen keine liturgische Feier. Pater Norbert wird darüber hinaus auch im Deutschlandfunk Kultur zu hören sein, wie am 25. April 2021. Unter der Überschrift „Ins Lied gegossenes Leben“ machte er sich Gedanken zu den Liedern von Reinhard Mey, in denen Botschaften stecken, die dem Evangelium sehr nahe kommen. Und am 13. Juni gibt es einen Hörfunkbeitrag unter dem Titel „Wer loslässt, wird gehalten“, zu Besuch bei Eremit Pater Norbert.

Aus der Vita von Norbert Cuypers geht hervor, dass er im Jahre 1964 als sechstes Kind der Eheleute Johannes und Marianne Cuypers in Köln geboren und in der Domstadt auch aufgewachsen ist. Nach dem Schulabschluss der Mittleren Reife in Köln (1981) absolvierte er eine Ausbildung zum Schriftsetzer in der Missionsdruckerei Steyl in den Niederlanden. Es folgte 1984 das Postulat im Orden der Steyler Missionare (SVD) in Michael, Styl; das Noviziat und das erste Gelübde (5. Oktober 1985) in Wittlich-Wengerohr.

Missionseinsätze in Papua-Neuguinea

Der Theologische Grundkurs mit Missio Canonica in St. Michael, Steyl war von 1985 bis 87. Vor dem ersten Missionseinsatz in der Erzdiözese Mount Hagen (WHP), Papua-Neuguinea (1988 bis 1990) stand noch ein einjähriger Englisch-Sprachkursus in Liverpool, Großbritannien (Abschluss First Certificate, Cambridge). 1991 begann das Diplomstudium der Theologie in Mödling bei Wien, das Ewige Gelübde folgte am 29. September 1994 in St. Gabriel, Mödling. Er ließ sich in der Gesprächsführung (nach Carl Rogers) ausbilden und arbeitete in der Telefonseelsorge in Wien mit.

Kardinal Franz König aus Wien spendete ihm am 13. Oktober 1996 die Diakonweihe und Bischof Johann Weber aus Graz die Priesterweihe (3. Mai 1997). Für den jungen Priester gab es danach den zweiten Missionseinsatz in Papua-Neuguinea mit den Schwerpunkten Jugendarbeit, Pfarrarbeit und Studentenseelsorge (1997 bis 2001). Danach schloss sich eine Ausbildung und Mitarbeit im österreichischen Zeitschriftenapostolat, die Ausbildung zum Geistlichen Begleiter und das Engagement in der Exerzitienarbeit an (2001 bis 2004); Beichtvater von 2004 bis 2010 im Wiener Stephansdom und Spiritual im diözesanen Priesterseminar Eichenstadt, Österreich von 2005 bis 2010.

Dem Ruf des Ordens folgte er für drei Jahre als Noviziatsleiter der deutschsprachigen SVD-Provinzen in Berlin. Vizeprovinzial der Deutschen Provinz mit Sitz in St. Augustin war er von 2013 bis 2016 und dann abermals Noviziatsleiter des Ordens in Berlin. Hinzu kam Exerzitienarbeit und Geistliche Begleitung, Mitarbeit in der Pfarrseelsorge und Beiträge für Printmedien und Radio, bevor er am 18. November als Eremit die Klause auf der Dörnschlade bezog.