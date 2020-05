Wenden: 88-jähriger schnitzt in zwei Jahren die Frauenkirche

Wenden. Zwei Jahre hat Josef Schulte aus Wenden an einer Nachbildung der Dresdner Frauenkirche gearbeitet. Sein nächstes Werk hat er schon im Kopf.

Es ist eine unglaubliche Leistung. Sage und schreibe zwei Jahre lang hat der 88-jährige Josef Schulte in seiner kleinen Werkstatt in Wenden gewerkelt und ein wahres Kunstwerk aus Holz geschaffen. Entstanden ist die Dresdner Frauenkirche, zwei Meter hoch und bestehend aus mehr als 1000 Einzelteilen. Jedes hat der 88-Jährige sorgsam gezeichnet, millimetergenau abgemessen, präzise ausgeschnitten, gehobelt, geschmirgelt und verleimt. „Die Dresdener Frauenkirche stellt alle meine bisherigen Arbeiten in den Schatten“, sagt der rüstige Rentner stolz.

Ganz stolz ist auch seine Tochter Anke Schulte-Epe: „88 Jahre wurde mein Herr Papa am 1. Mai und wir haben allen Corona-Regelungen zum Trotz, natürlich mit Abstand und den notwendigen Hygieneregelungen, auf diesen Geburtstag im kleinen Kreise der Familie angestoßen. 1932 geboren, das ist schon etwas!“

Feinarbeit an Mini-Fenstern und Türmchen

Nur wenige Tage vor seinem Geburtstag hatte Josef Schulte seine Dresdner Frauenkirche fertig gestellt. Der 88-Jährige hat Eichen-, Buchen- und Kirschholz verwendet, um den farblichen Kontrast zu erzeugen. „Besonders schwierig waren die vielen Rundungen der zahllosen Gauben und Fenster und die runde Kuppel”, berichtet Schulte und zeigt mit dem Zollstock auf die zahlreichen Türmchen und Minifenster, die in sorgsamer Feinarbeit mit Rahmen, Fensterbänken und kleinen Dächern aus verschieden farbigen Holz gebaut wurden.

„Ich bin mit Holz groß geworden“, erzählt Josef Schulte, der gelernter Stellmacher und Zimmerer ist. In den vergangenen Jahren hat er drei beachtliche Kunstwerke geschaffen.

Zunächst hatte er den Eiffelturm und Schloss Schwanstein in Anlehnung an die Originalpläne im Kleinformat nachgebaut. Mit der Dresdner Frauenkirche ist dem 88-Jährigen jetzt sein Meisterwerk gelungen. Schon auf den ersten Blick sieht man das Ausmaß seines handwerklichen Könnens. Das mit viel Liebe zum Detail geschaffene Werk ist mehr als 60 Kilo schwer.

Enkel bringt Josef Schulte auf die Idee

„Für Ausstellungen würde ich es gerne zur Verfügung stellen“, verrät der Holzwurm. Keine Frage: Im Foyer eines Unternehmens oder einem Gebäude der öffentlichen Verwaltung wäre die Dresdener Frauenkirche ein absoluter Blickfang.

Ein Enkel habe ihn auf die Idee gebracht, erzählt Josef Schulte: „Er kam mit einem Katalog, wo man Sachen zusammen kleben kann. Das hat mir Laune gemacht. Da habe ich gedacht, das kann man auch vergrößert aus Holz machen.“ Aus einem speziellen Katalog sucht sich Josef Schulte ein Modell heraus, dazu gibt es dann einen Zuschnittkatalog. „Dann erstelle ich ein 30 bis 40 Zentimeter großes Papiermodell. Danach schnitze ich das. Jedes Teilchen wird millimetergenau ausgemessen und vergrößert“, erklärt der 88-Jährige. Und: „Da muss man sich richtig konzentrieren, dass alles maßstabsmäßig zusammenpasst. Das funktioniert noch bei mir. Ich habe auch keine Angst vor der Bandsäge.“

Kölner Dom soll nächstes Werk werden

Auf dem Pariser Eiffelturm sei er schon zweimal gewesen, Schloss Schwanstein in Füssen habe er auch schon mehrmals besucht, erzählt Schulte. Nur sein Meisterwerk, die Dresdner Frauenkirche, hat er bisher noch nicht in Natura gesehen: „Meine Frau war mit dem Kegelclub da. Sie sagte, ich solle die machen, die wäre so toll.“

Holzschnitzereien will er auch weiterhin machen, sagt der 88-Jährige: „Solange es noch geht, aber die Hand muss ruhig bleiben und der Geist mitmachen.“ Sein nächstes Werk hat er schon im Kopf. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät er: „Der Kölner Dom oder der Limburger Dom. Ich glaube, ich mache den Kölner Dom.“