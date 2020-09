Wenden: 90-Jährige auf E-Bike bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wenden-Altenhof wurde eine E-Bike-Fahrerin (90) schwer verletzt.

Wenden. Eine 90 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist Samstag in Wenden-Altenhof mit einem Auto kollidiert. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall an der Adenauerstraße in Wenden-Altenhof ist eine 90 Jahre alte E-Bike-Fahrerin am Sonntag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Olpe missachtete sie die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Seniorin wurde über das Auto geschleudert.

Trotz ihres Fahrradhelmes wurde sie schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe!