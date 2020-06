Wenden: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Düringerstraße

Die Feuerwehr aus Hünsborn und Wenden wurde am Samstag um kurz vor 19 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Düringer Straße in Hünsborn gerufen worden. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, sahen wir schon eine starke Rauchentwicklung“, erklärte der stellvertretende Feuerwehr-Pressesprecher Kevin Frohnenberg. Sofort erhöhte Einsatzleiter Gemeindebrandinspektor Josef Alfes das Einsatzstichwort auf Feuer 4. Dies hatte zur Folge, dass auch die Einheiten aus Gerlingen sowie die Drehleiter der Feuerwehr Olpe zur Einsatzstelle gerufen wurden. Unterstützt vom Rettungsdienst des Kreises Olpe, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) nach Hünsborn eilte. In der Summe waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Auch das DRK Wenden wurde mit hinzugezogen.

Die Bewohner, darunter drei Kinder und zwei Erwachsene hatten das Haus vor dem Eintreffen der Feuerwehr schon verlassen können. Verletzt wurde niemand. Parallel löschten die Brandbekämpfer die Flammen mit einem Innenangriff und über die Drehleiter. „Mit diesen beiden Maßnahmen konnten wir das Feuer schnell unter Kontrolle bringen“, sagte Kevin Frohnenberg im Gespräch mit unserer Redaktion. Von der Drehleiter aus, wurde die Dacheindeckung entfernt. Weitere Glutnester konnten so gefunden und abgelöscht werden. Über Drucklüfter wurde das Gebäude vom gefährlichen Brandrauch befreit.

Laut Aussage der Feuerwehr, soll das Feuer vom Balkon aus über die Außenfassade zum Dachgeschoss übergegangen sein. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden. Die Ursache für ist noch nicht bekannt.