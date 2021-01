Wenden: Brün-Arena soll auf dem Schützenplatz entstehen

Brün. Schützenverein und Sportverein wollen Multifunktions-Freiluft-Halle bauen. Sie ist gedacht für Freizeitsport und Schützenfest

St.-Matthäus-Schützenverein und Sportverein planen die „Brün Arena“. Dabei handelt es sich um eine Multifunktions-Freiluft-Halle, die durch die beiden Vereine betrieben und genutzt werden soll. Errichtet werden soll die Arena im Bereich des Schützenplatzes auf einer Fläche von 4200 Quadratmetern. Die Halle soll 30,5 Meter lang, 17,5 Meter breit und 6,5 Meter hoch sein. Die Gemeinde Wenden signalisiert Zustimmung. Im nächsten Bauausschuss und Rat schlägt sie den Aufstellungsbeschluss für einen vorhaben-bezogenen Bebauungsplan vor. Arbeitstitel: „Brün Arena“.

Schützenverein und Sportverein hatten ein Projektteam gegründet, um die Halle zu realisieren. Diese soll zum einen als Kleinspielfeld für Fußball, Badminton, Volleyball und Basketball und zum anderen als Festzelt für das Schützenfest genutzt werden soll. Die Finanzierung soll über Leader erfolgen. Die Vereine haben das Projekt bereits beim Regionalmanagement vorgestellt und eine grundsätzliche Förderfähigkeit in Aussicht gestellt bekommen. Um diese zu erreichen, muss die Umsetzung des Vorhabens, also Planungsrecht, sichergestellt sein.

„Durch den Aufstellungsbeschluss signalisiert die Gemeinde Wenden, das Projekt zu befürworten. Dies wäre auch wichtig für den Förderantrag“, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Es wurden bereits Voruntersuchungen hinsichtlich Arten- und Schallschutz sowie eine Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgenommen. Da die Verrohrung des Brüner Baches das Grundstück mittig „durchschneidet“ und von der Arena überbaut würde, muss das Gewässer verlegt und offen gelegt werden.

Eine schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass die Nutzung der Brün Arena zeitlich beschränkt werden muss, um die angrenzende Wohnbebauung zu schützen. Eine Voruntersuchung der Gemeinde hat zudem ergeben, dass keine unüberwindbaren Restriktionen hinsichtlich des Artenschutzes zu erwarten sind. Jetzt soll abgewartet werden, ob eine Leader-Förderung in Frage kommt.

Unsere Redaktion fragte nach bei Dirk Siebert. Er ist in Brün 1. Vorsitzender des Schützenvereins und zugleich 2. Vorsitzender des Sportvereins. „Als damals der aktive Spielbetrieb eingestellt wurde, wollten wir eigentlich ein Kleinspielfeld bauen. Der Sportverein besteht ja bis heute. Da geht es um Freizeitsport“, sagt Siebert. Dann sei die Idee entstanden, dass Schützen- und Sportverein etwas gemeinsam machen: „Es ging darum, dass jeder etwas davon hat. Für den Schützenverein geht es darum, dass er sich die Zeltmiete sparen kann. Beim Schützenfest kann ein Bretterboden in die Halle gelegt werden. Die Seiten können mit Planen zugemacht werden.“

An den Seiten offen

In der übrigen Zeit soll die Halle, die ein Blechdach bekommen soll und ringsum offen ist, für den Freizeitsport bestimmt sein. „Es sind viele Meilensteine zu nehmen, um das umzusetzen“, so Dirk Siebert. Dabei setzt man darauf, dass wieder Geld im Leader-Topf ist. Das kann aber noch dauern. Gleichwohl geht Siebert von einer Förderung aus. Bei Antragstellung in 2022 und Gewährung in 2023 könne man vielleicht im Jahr 2024 mit dem Bau beginnen. „Wir haben keinen Zeitdruck“, betont er.

Zur Frage nach den Kosten geht Dirk Siebert von etwa 300.000 Euro aus mit Erschlie0ung und Außenanlagen. Von Leader würde es 65 Prozent Förderung geben, auch die Gemeinde habe eine finanzielle Unterstützung zugesagt. Zudem müssten sich Schützenverein und Sportverein beteiligen: „Der Rest müsste dann von Sponsoren und über Spenden kommen.“ Vielleicht könnte dann auch mal ein Live-Konzert in der Halle stattfinden, so Siebert: „Das ist aber nicht die Regel. Wir gehen von maximal drei Veranstaltungen im Jahr aus.“ Falls es Lärmprobleme gebe, könnte man auch die Giebelseite zum Dorf schließen, so Dirk Siebert, der sich sicher ist: „Von so einer Halle hätte das ganze Dorf etwas. Das würde den Ort aufwerten.“