Wenden: Haben Kinder mit Wunderkerzen Brand verursacht?

Hünsborn. Der Brand eines Wohnhauses in Wenden-Hünsborn könnte von Kindern ausgelöst worden sein, die mit Wunderkerzen spielten. Was die Polizei weiß.

Die Ursache für den Gebäudebrand am Samstagabend in Hünsborn ist noch nicht endgültig geklärt. „Zur abschließenden Ursachenfeststellung wird in den nächsten Tagen noch ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Es gibt aber keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, sagte Michael Klein, Pressesprecher der Polizei Olpe, auf Anfrage.

Nach Informationen unserer Redaktion haben Kinder mit Feuer experimentiert. Dabei sollen Wunderkerzen im Spiel gewesen sein. Feuerwehr und Polizei war am Samstag gegen 18.55 Uhr der Brand in dem Wohnhaus in der Düringerstraße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses fest. Zu diesem Zeitpunkt waren drei zuvor in der Wohnung anwesende Kinder bereits in Sicherheit.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand, der nach etwa einer Stunde durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte, im Bereich des Balkons ausgebrochen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, sie stellte den Brandort sicher. Am Montag suchte ein Brandermittler der Kripo die Örtlichkeit erneut auf. Bestätigt wurde der Brandausgangsbereich. Es entstand Sachschaden „im niedrigen sechsstelligen Bereich“, so Michael Klein.