Wenden: In Heimwerkstatt entstehen Babybodys und Schmuck

„Ich bin so süß, ich könnte Zucker pupsen“ – dieser Spruch ziert einen weißen Babystrampler. Darüber sind bunte Kissen mit Schriftzügen platziert. Ein Stück weiter stehen kleine Gläser mit Schutzengeln im Mini-Format und in der Mitte zwei Holzzüge. Einer in rosa, einer in grün-blau. Darauf stehen Namen, Geburtsdaten, Gewicht und Uhrzeiten. „Das sind personalisierte Züge, die man zur Geburt kauft und das hier sind die Daten unserer Kinder“, erklärt Andrea Bamberger und zeigt auf die beiden Holzzüge.

Die gelernte Altenpflegerin hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Gebastelt und dekoriert habe ich schon immer gerne“, sagt sie. Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“, habe Andrea ihrer Kreativität immer freien Lauf gelassen. Mit dem Stricken und Häkeln hatte sie allerdings nur relativ wenig am Hut. Bis zu ihrer ersten Schwangerschaft.

Die mittlerweile zweifache Mutter musste damals sechs Monate im Krankenhaus liegen. „Da brauchte ich eine Beschäftigung, aber ich wusste einfach nicht was.“ Ihre Bettnachbarin wollte der 36-Jährigen ganz oft das Häkeln und Stricken beibringen. „Ich wollte eigentlich nicht, aber eines Tages ließ ich mich darauf ein“, erzählt sie. Die gelernte Altenpflegerin hatte direkt Spaß an der Sache. „Ich machte ganz viele Häkelschühchen für die Schwangeren auf der Station“, sagt sie und lacht.

Die eigene Nähmaschine

Nach der Geburt des Kindes und der damit verbundenen Entlassung ging Andrea Bamberger ihrem erlernten Hobby weiter nach. „Mein Mann schenkte mir dann zu Weihnachten einen Nähkurs und meine Eltern mir eine Nähmaschine.“ Dann war es um die 36-Jährige geschehen.

Sie nähte fortan die verschiedensten Dinge, von Baby-Klamotten über Kissen bis hin zu Decken, T-Shirts und Pullovern. Und auch kleine Schmuckstücke fertigt Andrea liebevoll an. Beispielsweise Schutzengel, die als Anhänger verwendet werden können. Sie habe immer wieder hin und her überlegt und schlussendlich entschieden, sich selbstständig zu machen. Im April 2018 gründete Andrea ihr Unternehmen handverliebt.

Andrea Bamberger stellt auch kleine Schutzengel her, die als Anhänger verwendet werden können. Foto: Sophie Beckmann / WP

Ihr Ehemann Oliver Bamberger ist sehr stolz auf seine Frau. „Ich unterstütze sie, wo ich nur kann“, sagt er. Oliver ist „der Mann für alles“, sagt Andrea und grinst. So habe er auch dabei geholfen für seine Ehefrau eine eigene Werkstatt herzurichten. Denn zuvor habe sie alles in den eigenen vier Wänden hergestellt. „Überall waren ihre Sachen“, sagt Oliver lachend. Vor allem mit den zwei kleinen Kinder war das immer sehr stressig. „Wir mussten ständig alles wegräumen und aufpassen“, erzählen die beiden.

Doch die Lösung war schnell gefunden. Im unteren Teil des Hauses hat sich Andrea Bamberger eingerichtet. In einem der zwei Räume hängen ihre selbstgenähten Strampler, Pullover und Hosen an der Stange. Die Züge stehen auf Holzkisten und zieren die Mitte des Raums. Auf der andere Seite gibt es eine große Auswahl an Kissen und Schmuck. Im Nebenraum ist der Ort des Geschehens. Ein sogenannter Plotter, für den Aufdruck von T-Shirts, steht auf dem Tisch. Daneben eine große Nähmaschine. Links im Regal sind zahlreiche Stoffe und auf dem Schreibtisch liegen Scheren, Garn, Nadeln und Co.

Seitdem Andrea Bamberger ihr Unternehmen vor knapp zwei Jahren gegründet hat, kommen immer mehr Kunden zu ihr; und zwar mit ihren ganz individuellen Wünschen. Da kann es schnell stressig werden. „In der Weihnachtszeit haben wir sogar die Nächte durchgearbeitet“, erzählt das Ehepaar. Für die Produktion eines individualisierten Zuges zur Geburt braucht die gelernte Altenpflegerin ungefähr eine Woche. „In der Weihnachtszeit hatten wir ungefähr 150 Bestellungen“, erzählt sie. Da kann man sich schnell ausmalen, wie viel Zeit die Arbeit in Anspruch nimmt.

Kinder, Teilzeit-Job, eigenes Label

Ihr Ehemann Oliver unterstützt sie tatkräftig. Foto: Sophie Beckmann / WP

Und Andrea Bamberger arbeitet nicht nur in ihrer Werkstatt. Sie hat eine Teilzeitstelle in einem Wohnhaus für Menschen mit besonderem Hilfebedarf. Dort arbeitet sie immer nur nachts. Tagsüber muss sie sich nämlich um ihre zwei kleinen Kinder kümmern. „Ich bin mit ganzem Herzen dabei, das ist meine Leidenschaft. Anders wäre das alles auch gar nicht möglich.“

Neben dem Wunsch nach viel Kundenzufriedenheit und noch mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, hat die 36-Jährige einen großen Traum. „Ein eigener Laden“, schwärmt sie. Die Wendenerin hofft, dass sie sich das irgendwann mal erfüllen kann. Allerdings liegt das noch in ferner Zukunft, denn ein eigener Laden, ein Teilzeitjob und zwei kleine Kinder passen dann doch nicht so ganz unter einen Hut.

Mehr Informationen finden Sie auf Instagram @handverliebt, auf Facebook und auf der Website: www.handverliebt.de