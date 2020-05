Wenden: Keine Lampen am Weg zum SGV-Vereinsheim

Es bleibt dunkel auf dem Weg zum Vereinsheim des SGV Wenden. Mit 6:5-Stimmen lehnte der Bau- und Planungsausschuss am Mittwochabend in geheimer Abstimmung den SPD-Antrag auf Errichtung von vier Straßenlampen am Stemmicker Weg ab. Er folgte damit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Es ist der Schlussstrich unter einen Dauerbrenner. Nach zwei vergeblichen Versuchen des SGV Wenden hatte sich die SPD für eine Beleuchtung des Weges eingesetzt. Dabei hatte sie bei ihrem Antrag im Bau- und Planungsausschuss am 2. Oktober 2019 eigentlich ein gutes Argument: eine Unterschriftenliste mit 744 Unterzeichnern für die Beleuchtung. Der Ausschuss beschloss, den Antrag zurückzustellen.

Es sollte zunächst eine Testphase mit zwei kostengünstigeren Solarleuchten erfolgen, was auch von Dezember 2019 bis Mitte März 2020 geschah. „Die Testphase ist nunmehr abgeschlossen. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Solarleuchten an den ausgesuchten Standorten grundsätzlich funktionieren“, so die Verwaltung. Und: „Der Gemeinde sind jedoch keine Reaktionen aus der Bevölkerung, positiver wie negativer Art, bekannt.“

„Die Lampen brennen doch gut und ständig“, meinte Sibille Niklas (SPD). Die Gemeinde bleibe bei dem Standpunkt, eine Beleuchtung im Außenbereich abzulehnen, betonte Baudezernent Markus Hohmann. „Es gibt Dinge, die völlig überflüssig sind und nicht mehr bezahlbar“, sagte Franz-Josef Henke (CDU). Da man jetzt nicht mehr so viel reisen dürfe, solle man es sich doch in der Gemeinde schön machen, so Elmar Holterhof (Grüne). 9300 Euro für vier Lampen seien gut investiert.

Die Hinhaltetaktik der Gemeinde sei ärgerlich, meinte Robert Dornseifer (SPD). Auch Ulrich Heinrich fragte, warum die Verwaltung überhaupt den Testlauf absolviert habe, wenn sie sowieso dagegen sei. Die Lampen seien überflüssig, meinte Siegbert Henkel (CDU): „Wenn man im Hellen dahin kommt, dann kommt man im Dunkeln auch wieder zurück.“