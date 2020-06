Wenden: Rummelbachplatz mit Boulebahn und Wasserspiel

Wenden. Es kann losgehen. Am Sonntagmittag wurde der neue Rummelbachplatz in Wenden eingeweiht. Er lädt ein zum Spielen und Verweilen.

Die Tage sind gezählt, an denen Wenden nur dreimal im Jahr zur Kärmetze „rummelt“. Der neue „Rummelbachplatz“ im Schatten der St. Severinus Kirche lädt seit Sonntag zum Verweilen und Spielen ein. Den Namen trägt der Platz dank des angrenzenden Rummelbachs.

Feierlich, jedoch durch die Pandemie in kleinerem Rahmen als von Bürgermeister Bernd Clemens ursprünglich erhofft, konnte der Platz eröffnet und gesegnet werden. Unter den Gästen waren Wolfgang Solbach (CDU), Markus Hohmann und Torgen Mörschel (Bauamt Wenden), Dietmar Häner (Ortsvorsteher), Pfarrer Michael Kleineidam (Kath. Kirche) und Pfarrer Martin Eckey (evang. Kirche) sowie CDU-Landtagsabgeordneter Jochen Ritter und Joachim Sondermann (Landschaftsarchitekt). Einige weitere Besucher aus Wenden hatten sich mit nötigem Abstand und Maske dazugesellt.

Spielen für Jung und Alt

Nun erstreckt sich unter anderem eine 15 x 4 Meter große Boulebahn und ein Wasserspielplatz auf dem Gelände. „Alles ist ganz sicher Bobbycar- und Rolator-tauglich“, freute sich auch Pfarrer Kleineidam. Abgeschirmt durch Hecken und Zaun ist der Platz für jeden frei zugänglich und bietet trotzdem Schutz vor der Hauptstraße. Unter dem Motto „Spielen für Jung und Alt“ war es besonders wichtig, die Barrierefreiheit zu gewährleisten und eine angenehme Erholungs- und Begegnungsstätte zu erschaffen. „Hier kann man entweder die ruhige Kugel schieben oder auch am Rad drehen“, fügte Pfarrer Martin Eckey zwinkernd hinzu.

Seit 2015 wurde in der Wendender Verwaltung beraten, was aus dem Platz werden könnte. Lange stand dort ein marodes Haus. Nachdem es abgerissen wurde, kaufte die Gemeinde das Grundstück. Jedes Jahr stand der Platz 362 Tage leer und wurde ausschließlich zur Kirmes als Imbissfläche des Unternehmens Friedhelm Dornseifer genutzt. Anfang 2019 hatte der Bau und Planungsausschuss der Gemeinde Wenden einstimmig beschlossen, dass das Gelände neu bebaut werden sollte. „Es entsteht ein Vorteil für den Einzelhandel, Papa und Kind können den Platz zum Beispiel nutzen während Mama einkaufen geht“, so Thorsten Scheen von der UGW Wenden. Der Radweg aus Altenhof endet am Rummelbachplatz, anliegend sind eine Eisdiele und die vielen Geschäfte rund um die Kirche.

Knapp neun Monate Bauzeit

Nach einer Anregung von Ulrich Heinrich (UWG) hatte der Bau – und Planungsausschuss den Bürgermeister am 21. Juni 2017 beauftragt, einen Gestaltungsvorschlag zu erarbeiten. Bürgermeister Clemens verdeutlichte, wie gut und unkompliziert der Antrag durchgesetzt wurde und die Planungen beginnen konnten: „Wir haben das Grundstück aus dem Dornröschenschlaf geweckt“. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Joachim Sondermann aus Olpe entstanden erste Pläne, die mit Hilfe des Garten und Landschaftsbau Ieradi aus Netphen umgesetzt wurden. Die Bauzeit belief sich auf knapp 9 Monate. Geplant war es früher fertig zu sein, aber das schlechte Wetter im Winter verzögerte den Bau.

Unter die Besucher der Eröffnung hatten sich auch einige Kinder gemischt, die mit leuchtenden Augen die neuen Spielgeräte testeten. Highlight ist für die allemal der Wasserspielplatz am Ufer des Rummelbachs. Dort befindet sich eine Archimedische Spirale, mit der das Wasser nach oben befördert wird. Durch eine Rinne gelangt es zurück in den Bach. Direkt daneben sind ein Sandkasten und eine große Spielwiese. Zum Schutz vor der Sonne gibt es eine Segel-Überdachung.

Zur Kirmes rückbaufähig

Im Bereich nahe der Straße ist ein Trampolin im Boden eingelassen und die große Boulebahn mit Spielanleitung. Kugeln müssen die Spieler aktuell selbst mitbringen. Vielleicht gibt es in Zukunft aber die Möglichkeit, diese in der Nähe gegen ein Pfand auszuleihen. Ebenfalls mit einem großen orange-roten Sonnensegel überdacht laden massive Holzbänke zum Verweilen und Picknicken ein. Für jedes Alter ist etwas dabei.

Die attraktive Fläche mitten in Wenden an der Ecke Hauptstraße/Hünsborner Straße wurde größtenteils durch einen bewilligten Zuschuss des Landes und des Bundes finanziert: Die Baukosten beliefen sich auf rund 114 000 Euro, 90 Prozent (103 000 Euro) wurden übernommen. Es sei wichtig, gesellschaftliche Initiativen aufzunehmen und zu fördern, so Jochen Ritter. Das Land NRW plane auch in Zukunft in Dorferneuerung und Heimatförderung zu investieren.

Für viele Wendener stellt sich natürlich die Frage, wo die Imbissstände von Dornseifers angesiedelt werden. „Für die Kirmes ist alles rückbaufähig“, so Thorsten Scheen. Denn auch weiterhin soll der Platz, wie gehabt, genutzt werden können. Alle Flächen sind befahrbar und stabil.