Viele Kunden arbeiten in den Supermärkten in Wenden vor Weihnachten einen langen Einkaufszettel ab.

Einkaufen Wenden: So groß ist der Weihnachts-Ansturm in Supermärkten

Wenden. Vor Weihnachten ist es immer voll in den Supermärkten. Wie sieht die Situation im Corona-Jahr in Wenden aus? Unser Reporter war vor Ort.

Gut gefüllt ist am Dienstagmittag der HIT-Parkplatz in Wenden. Doch von vorweihnachtlicher Einkaufshektik ist hier keine Spur. „Es ist voll, aber das geht in Ordnung. Ich habe mich nicht gedrängt oder unwohl gefühlt. Wenn man Rücksicht aufeinander nimmt, dann geht das auch“, sagt Veronika Bromberg, als sie ihre Waren in den Kofferraum einlädt. „Friedlich und ordentlich“, so kommentiert auch ein anderer Kunde das Einkaufsverhalten im Wendener Discounter.

„Es verteilt sich gut. Es ist nicht stressiger als sonst“, meint eine Kassiererin. Keine lange Schlange gibt es an der Käsetheke im HIT. „Letzte Woche war viel mehr Betrieb als jetzt“, sagt Verkäuferin Gabriele Arns. Es sei anders als sonst so kurz vor Weihnachten: „Ich habe das Gefühl, dass die Kunden Anfang Dezember schon viel eingekauft haben. Viele wussten nicht, wie es weitergeht und haben sich Sachen eingefroren. Jetzt ist es ruhiger.“

Nur wenige Autos stehen beim Penny-Markt in Wenden. „Ich kam direkt dran an der Kasse“, berichtet Hiltrud Schneider: „Ich bin jetzt fertig mit einkaufen. Ich habe alles in der Tiefkühltruhe.“